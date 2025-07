Tomar represalias

Comenta Compartir

La segunda generación es la que da por saco. La que se cría con los españoles que tienen más. Hala, ya somos franceses. También dan ... por saco esos marroquíes de 16 que huyen del servicio militar. Torre Pacheco. De la violencia son víctimas, después del viejo apaleado, también los inmigrantes, que ven sus negocios destruidos. Algún magrebí se queja de la laxitud de las leyes españolas. Ha coincidido lo de Torre Pacheco con el estreno de la serie 'Furia', de Félix Sabroso. Con mujeres que estallan. Que no están al borde de un ataque de nervios. Rompen a violencia, pero su ira es personal y su furia también. No es la furia de la película de King Vidor protagonizada por Spencer Tracy. Ni la de 'La jauría humana'. Hoy es furia convocada por redes sociales. ¡A la caza del moro! No se podrá decir que ese partido sea culpable de lo de Torre Pacheco. Pero tampoco inocente. Ya lo dijo Chuck Norris: «Yo no inicio la violencia, yo tomo represalias».

