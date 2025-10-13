El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Diane Keaton. AFP

Una mujer con corbata

Diane Keaton falleció este fin de semana a los 79 años de edad

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:02

No me gustan las mujeres con corbata. O con sombrero por la ciudad. Salvo Diane Keaton (y sí, Colette se puso antes corbata). Pero no ... hay una actriz con un estilo más personal. Si alguien se pone chaleco, corbata y pantalones anchos va de Annie Hall. Y de Keaton. En el homenaje del American Film Institute, Meryl Streep hizo su encendido elogio con una especie de pañuelo acorbatado. La mayor parte de la ropa que llevaba en la película de Woody Allen era suya. Cuando el departamento de vestuario intentó meter mano, Allen intervino. «Es un genio. Dejen que se ponga lo que quiera». Igualito que Hitchcock cuando Kim Novak dijo a Edith Head que no iba a ponerse los zapatos negros ni el traje gris en 'Vértigo'. Una vez Woody Allen dijo de Diane Keaton que en la vida real creía en Dios, pero que también creía que la radio funcionaba porque había gente pequeña dentro. Eso se suelta de un verdadero amigo. Diane Keaton siempre creyó en Woody Allen.

