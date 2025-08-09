Hay padres que no llevan a sus hijos a tal colegio porque está lleno de moros

Una mujer de origen marroquí, este viernes en una calle del centro de Jumilla

Cuando Ed Sullivan empezó a llevar negros a su programa de televisión le dijeron que en el sur no lo verían, que los patrocinadores se ... retirarían. Él sostenía que la gente protestaba en la calle (años 50 y 60), pero que en sus casas iban a ver a los increíbles cantantes negros. Así fue. Con el racismo en España pasa al contrario. Con la gente normal, no con ultras que vayan a armar bronca a cualquier Torre Pacheco.

Hay padres que no llevan a sus hijos a tal colegio porque está lleno de moros. Pero luego actúan como obispos y hablan de derechos amparados en la Constitución cuando se quiere vetar en espacios públicos la Fiesta del Cordero. Estamos, como en la novela de Coetzee, 'Esperando a los bárbaros'. Pero hace tiempo que no vivimos en una apacible aldea amurallada Y llega un coronel Joll dispuesto a acabar con los bárbaros. Le parecen un peligro para el Imperio. Lo que no tengo claro es quiénes son los bárbaros. En cualquier Jumilla.

