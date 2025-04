No desearás a Manolo Escobar

Comenta Compartir

El sábado vi 'Juicio de faldas' en 'Cine de barrio'. La comedia de Sáenz de Heredia va sobre una denuncia falsa de violación que Gracita ... Morales hace a Manolo Escobar. Concha Velasco es su «abogado». Manolo declara en el juicio cantando. Cuando TVE era irrelevante, y no hace demasiados años, 'Cine de barrio' era casi lo único que merecía la pena. Por un lado, pueden existir 'Surcos' o 'La vida sigue'. Por otro están 'No desearás al vecino del quinto' o 'La ciudad no es para mí'.

El cine español también es eso. Y lo que vemos en el cine español es España. Cómo hablábamos y nos vestíamos, qué coches llevábamos, qué muebles teníamos. Por indicación de la defensora del espectador y por quejas (¿cuántas?) van a poner un letrero a Alfredo Landa: «Las circunstancias contenidas en esa película se enmarcan en una época determinada y deben ser entendidas en el contexto social de dicha época». Ojalá cambien 'Cine de barrio' por 'Cine para listos'.

