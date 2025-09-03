El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la periodista y presentadora del TD2, Pepa Bueno. EP

Lo que cobra el presidente

En su primera entrevista en un año, el presidente del Gobierno ponía a veces caras raras

Rosa Belmonte

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:01

En su primera entrevista en un año, el presidente del Gobierno ponía a veces caras raras. Inquietantes gestos para estudiar. No le arriendo la ganancia. ... La de su posición. Pero no me extraña lo de poner caras. La entrevistadora era Pepa Bueno, nueva conductora de la segunda edición del Telediario. La anterior directora de 'El País', periódico de una empresa privada, está ahora en la televisión pública más importante de España, RTVE. El art. 21.1, del Capítulo II, de los Presupuestos Generales del Estado del año 23 (los que tenemos) figura que Pedro Sánchez cobra un sueldo bruto anual de 90.010, 20 euros sin pagas extras y en 12 meses. O sea, 7.500, 85 euros brutos mensuales. Es verdad que con la casa y la luz pagadas. Enfrente, Sánchez tenía a Pepa Bueno. He leído a Esther Mucientes que su sueldo es de 265.290 euros anuales. No va a ponerle caras. Es inconcebible que el presidente del Gobierno, sea quien sea, cobre menos que Pepa Bueno.

