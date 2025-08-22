El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Serie de 'Rehén' Netflix

Cinco capítulos de tregua

Será que estamos demasiado acostumbrados a ver zopencos (no importa la administración ni el partido) que en lugar de solucionar problemas echan la culpa a otros

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:01

No tenía ganas de que llegara el 21 de agosto, pero un poco sí. Por el estreno de 'Rehén', la última serie de Suranne Jones. ... Ella hace de primera ministra británica y Julie Delpy de presidenta de Francia. El marido de la primera ministra es secuestrado y ahí parte la trama. Claro que es ficción. Y ni siquiera ficción tipo 'El ala oeste' donde la última secretaria era más lista que Von der Leyen. Pero sí se idealiza a los políticos. Con hijos de su madre, como en todos sitios. Pero con gente que piensa en sus países y en sus ciudadanos. Aunque te secuestren al marido. Aquí te enteras de que van a imputar a tu mujer y montas un drama falsario carta mediante. Será que estamos demasiado acostumbrados a ver zopencos (no importa la administración ni el partido) que en lugar de solucionar problemas echan la culpa a otros. Cualquier signo de inteligencia superior y decencia normalita nos parece impensable. Lástima que solo sean cinco capítulos.

