A la vicepresidenta segunda la pasada semana le llamaron guapa. Lo desveló en los micrófonos de la Cadena Ser, como ejemplo palmario de machismo y ... señal de lo que debe aguantar una mujer. «Cada día estás más guapa», le insultaron. El acosador fue un periodista cuyo nombre omitió. Tampoco aclaró si fue un guapa de andamio y palillo en la boca o un guapa de colegueo e instagram.

La denuncia de la vicepresidenta me interesó. Por fin –pensé– un problema geopolítico a mi altura. Lo malo es que ya tenía formada una idea contundente en la cabeza cuando alguien exhumó un vídeo en el que la propia Yolanda Díaz llamaba guapo al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Lo hizo antes de plantarle dos buenos besos con manoseo de mofletes. ¡Caramba! Hasta ahora no habíamos caído en la intolerable erotización que sufre el señor Garamendi, transformado contra pronóstico en un Clooney vasco y empresarial.

Si hacemos examen de conciencia, yo mismo me arrepiento de haber llamado guapo más de una vez al presidente Sánchez, aunque les juro que solo lo hice con intención descriptiva. Al menos nunca he llegado a los extremos de Juan José Marcano, diputado socialista en la Asamblea de Madrid, que proclamó ardientemente en sede parlamentaria: «Ustedes le tienen envidia a Sánchez por lo bueno que está». La frontera entre el peloteo extremo y la cosificación no está bien trazada.

Qué complicado es todo. Ya ni siquiera me atrevo a opinar sobre esto. Los feos, que a lo sumo –y tras no pocas lecturas, dietas y cuidados capilares– podemos alcanzar la piadosa categoría de interesantes, no estamos capacitados para juzgar los sufrimientos de los guapos.