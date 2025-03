Riesgo e inercias

El consejero de Salud propuso ayer reducir en un año el periodo MIR para los médicos de familia. Eso permitiría según sus cálculos duplicar en ... cuatro años el número de profesionales en la primera línea de los centros de salud, o sea, junto a los ciudadanos, que es donde sabemos hacen falta. Alberto Martínez diagnostica ya el problema de la escasez de médicos como «casi crítico» y advierte que su propuesta puede parecer arriesgada. Bueno, lo es más la mía: poner a pasar consulta de inmediato a todos los actores que en los últimos treinta años hayan interpretado en ETB el papel de médico.

Desde que llegó al cargo en junio, al consejero hay que reconocerle al menos la resistencia a la inercia y la búsqueda de alternativas que lanza al ministerio con escasa fortuna. De hecho, la frecuencia con la que Martínez venía pidiéndole a Mónica García respuestas, reuniones, cartas, reacciones hacía pensar en si la ciencia médica contará con alguna clase de escala que mida la compatibilidad de un ministro con la vida. Hasta ayer, que en Sanidad contestaron al instante. Que no, claro. Para el ministerio, la propuesta de reducir en un año el MIR de los médicos de familia sería «un retroceso que comprometería la calidad asistencial». Y eso que en realidad la propuesta del consejero vasco no parece implicar tanto una menor formación como la posibilidad de que los médicos se incorporen al sistema mientras culminan su compleja formación. A mi modo de ver, el desajuste podría solucionarse con una simple petición al ciudadano: por favor, eviten enfermar de modos enrevesados si su médico de familia no ha hecho el último año de MIR. Hay, por supuesto, otra opción y parece más evidente. Consiste en llevar a los centros de salud a médicos formados en otros países que viven entre nosotros y a los que la Administración, en vez de pedirles el título y el juramento hipocrático, lo que hace es someterlos al proceso kafkiano para que pierdan el tiempo, la esperanza y puede que la vocación. Una reciente sentencia del Supremo ha anulado el traspaso al País Vasco de la homologación de los títulos de esos médicos, demostrando que las inercias siguen siendo poderosas, mientras los doctores autóctonos no dejan de jubilarse.

Mundial 2030 Vigo oscurecida

Les parecerá increíble, pero puede que la Federación de fútbol esté involucrada en un escándalo. Tiene que ver con las sedes del Mundial de 2030. Y con una presunta manipulación de las valoraciones técnicas en detrimento de Vigo. Digámoslo así: Balaídos fuera y Anoeta dentro. ¿Por qué? Por la cara. Ayer el alcalde de Vigo recordó que el presidente de la Federación viene de la Diputación de Pontevedra, como señalando el enredo galleguista. Con gesto de extrema gravedad y anticipando lo que un alcalde como él puede hacer con un agravio como este, Abel Caballero denunció el «oscurantismo» de la situación. En términos estrictamente lumínicos, debo recordar que Caballero guarda 11,5 millones de bombillas LED en algún almacén municipal. Previendo que el problema tiene difícil solución y la plurinacionalidad de los apoyos del Gobierno es un asunto sensible, el Consejo Superior de Deportes parecía abogar ayer por el ecumenismo: que entren todas las sedes. El Mundial de 2030 es de una originalidad máxima. España y Portugal lo comparten con Marruecos aunque fue la segunda opción. La primera -octubre de 2022, Rubiales y Moncloa con la geoestrategia- fue compartirlo, imagínenselo, directamente con Ucrania.