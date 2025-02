Comenta Compartir

Jéssica Rodríguez llegó al Supremo con peluca y gafas de sol y testificó con mucho cuidado para no comprometer a José Luis Ábalos. Me refiero ... al José Luis Ábalos que en la primavera de 2018 se subió a la tribuna del Congreso y les dijo estas frases a los españoles en una moción de censura famosa: «No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La decencia debe ser algo esencial, no accesorio. La corrupción no puede ser algo inevitable». A finales de aquel año, el mismo José Luis Ábalos era ya ministro de Fomento, además de secretario general del PSOE, y tenía una relación extramatrimonial con Jéssica Rodríguez, a quien se enchufaría en dos empresas públicas y se le pagaría un apartamento en la Plaza de España de Madrid. La joven también acompañaría al ministro en dieciséis viajes oficiales. «Una relación como las que tienen todas las personas», definió Ábalos hace meses, haciéndonos recordar a todos esa fase tan bonita del enamoramiento consistente en meter a tu novia en nómina en Ineco y Tragsatec.

Jéssica Rodríguez informó ayer al juez de que por esas empresas públicas ella ni aparecía. Solo cobraba. Y el piso no lo pagaba ella, aunque no sabe quién lo hacía exactamente. Como tampoco sabe quién la colocó en las empresas dependientes del Ministerio de Fomento siendo su pareja el ministro de Fomento. De verdad que hay en la vida misterios irresolubles. Resumiendo un poco, un ministro del Gobierno que llegó para acabar con la corrupción se llevaba a la amante a los viajes oficiales y la tenía colocada en empresas públicas en las que cobraba sin trabajar. ¿Cuándo algo así dejó de ser un escándalo definitivo, insuperable, terminal? Porque además, todo el país ha visto esos correos en los que la joven reclamaba al ministro cantidades asombrosas de dinero con un rigor tarifario no menos asombroso. Relación especial, relación complicada, relación particular… Los esfuerzos por adjetivar la relación que José Luis Ábalos mantuvo con Jéssica Rodríguez están siendo muy notables, pero tal vez va llegando el momento de dar un paso más. Relación irregular, legendaria, descabellada. Relación kamikaze. Relación atómica. La madre de todas las relaciones. De puerta grande o enfermería, la relación. Bezos Libertad y oscuridad Además de entre los hombres más ricos del mundo, los gurús de Silicon Valley deben de estar entre los que tienen los principios más desplazables. Eso explica la facilidad con la que se han hecho trumpistas. Por ejemplo Elon Musk, que comparó en su día a Trump con el elefante que siembra el caos en la cacharrería y ahora le abre paso personalmente al paquidermo. O Jeff Bezos, que compró el 'Washington Post' y puso en la cabecera eso tan bonito de que la democracia muere en la oscuridad y ahora le apaga la luz a la sección de opinión del periódico. Públicamente y con mucho escándalo, para que se enteren en la Casa Blanca. A partir de ahora el 'Post' solo publicará artículos de opinión defendiendo «las libertades personales y la libertad de mercado». La razón aportada es estupefaciente: para leer otras cosas el lector ya tiene internet. De modo que ya no es necesario ofrecerle distintos puntos de vista. El mes pasado descubrimos otra cosa que ya no se publica en el periódico de Woodward y Bernstein: viñetas de humor político en las que aparezca Jeff Bezos. Quizá recuerden que en su comentadísimo discurso de Múnich, J.D. Vance las lecciones nos las dio sobre todo de libertad de expresión.

