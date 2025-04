Gastos extras

Conociéndonos, el autoconcierto parece una propuesta intermedia de nuevo pacto estatutario, pero es otra cosa: un montón de profesionales de Osakidetza haciendo horas extra para ... reducir listas de espera y cubrir huecos de personal, ya tengan estos que ver con bajas, con vacaciones o con bajas indistinguibles de vacaciones. En 2024 las horas extra fueron en Osakidetza muchas más que en 2023. Y eso que 2023 ya fue un año extraordinario para la hora extra en el servicio vasco de salud. Que la situación resulte a ojos vista estructural explica lo de la autoconcertación. Puede sonar imponente pero tiene mucho de círculo vicioso: la manera de solucionar que la plantilla esté sobrepasada por la carga de trabajo es que la misma plantilla se organice para trabajar, generalmente por las tardes, haciendo lo mismo, solo que cobrando más.

En 2024 Osakidetza destinó 46,5 millones a pagar horas extra, casi un 50% más que el año anterior. Entre otras cosas, porque el verano pasado Imanol Pradales llegó a Ajuria Enea comprometiéndose al «cambio sistémico» en sanidad e identificando el principal anhelo nacional de un país entrado en años: una cita rápida con el especialista. Como los cambios sistémicos llevan tiempo y los ciudadanos no paran ni un momento de enfermar y lesionarse, de requerir diagnósticos y necesitar tratamientos, lo primero que hizo el nuevo consejero de Salud fue pagar mejor las horas extra y tratar de mantener abiertas en agosto y septiembre el máximo posible de consultas de Atención Primaria. Fue otro desembolso potente en una sanidad costosa -Osakidetza pagó 143 millones en guardias de médicos y enfermeras durante 2024-, pero también un cambio de estilo reconocible. Ante la misma perspectiva de consultas sin médicos, en algún momento de la anterior gestión -mismo partido, diferente talante- se nos dio a entender que la teleasistencia podría funcionar muy bien, de fábula. Lo incuestionable es que se necesitan profesionales. La consejería de Salud los busca con un frenesí que va de la OPE al fichaje, de la asimilación a la seducción, y avanza hacia la matriculación inmediata y forzosa de todo menor vasco que enuncie el mínimo deseo de ser médico cuando se le pregunte qué quiere ser de mayor.

Sáhara Santidad y alevosía

El ministro de Exteriores recibió ayer a su homólogo marroquí y le reiteró entre grandes apretones de manos el apoyo de España a la solución autonómica para el Sáhara occidental. Sucedió con premeditación y alevosía, pero no con nocturnidad. Lo que hubo fue santidad, 'semanasantidad': la reunión se celebró en Jueves Santo y sin preguntas de la prensa. «Hale, todo el mundo a ver las procesiones», pudo haber zanjado Albares, que pareció levitar cuando el ministro Bourita celebró «el mejor momento histórico» de la relación entre España y Marruecos. Llega ese momento tras una cesión histórica que sigue sin explicarse y que, no solo contradice la trayectoria del partido mayoritario del Gobierno y sitúa al minoritario frente al más absoluto ridículo, sino que cuenta con la oposición de una mayoría del Parlamento formada por todos los partidos a excepción del PSOE. Pero lo de la supremacía sagrada de la voluntad popular (¡el pueblo!) es un poco como todo. Según convenga. Alguien podía habérselo preguntado ayer al ministro Albares si no hubiese comenzado a apagar él mismo las luces del ministerio mientras recogía las sillas y empujaba a la prensa hacia la puerta: «Venga, todo el mundo de vacaciones. ¡A desconectar!».