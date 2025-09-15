Extremos extranjeros

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El 'Viva' de Vox transcurrió entreel homenaje a Kirky las extravagancias foráneas

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:19

Charlie Kirk, el activista MAGA asesinado el miércoles en el campus de la universidad de Utah, fue elevado a la categoría de mártir en el ' ... Viva' de Vox celebrado en la plaza de toros de Vistalegre. Ya se ve que la distancia es grande, pero Santiago Abascal incluso pronunció ayer 'Kirk' marcando la vocal rótica como si fuese de Oklahoma. La reivindicación de la figura del estadounidense osciló entre lo bélico («nuestros caídos») y lo religioso, identificando al joven asesinado con el Bien, así, con mayúscula, y a su asesino con una generalización insalvable («la izquierda») que se correspondería con el Mal. Tras la demonización y la apisonadora moral, a Charlie Kirk se le alababa mucho el espíritu dialogante y la cordialidad con el adversario.

