El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 26 de septiembre
Colonias en las antiguas escuelas de Bernedo, donde se han denunciado malas praxis por parte de monitores. Igor Aizpuru
Furgón de cola

Deconstruir desnudos

Las instituciones comienzan a lanzarse el marrón transfeminista de Bernedo

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:09

Los responsables del campamento de Bernedo en el que los monitores se duchaban con los menores a su cargo en la modalidad mixta, nudista y ... multitudinaria se defienden. «En nuestra sociedad los baños y las duchas son herramientas para dividir a las personas según una lógica binaria y de género», alegan. Y a continuación argumentan que en su campamento las duchas son, en cambio, herramientas para «cuestionar el binarismo impuesto», «desexualizar la desnudez» y «deconstruir la sexualización». También aseguran que esto se lo explican a los campistas y les ofrecen «recursos para reflexionar sobre ello». El problema es que los campistas son menores. Y que hay padres que creían que mandaban a sus hijos a un campamento con mucho euskera y mucha naturaleza y no a una especie de campo de reeducación transfeminista; padres para los que es probable que unas duchas no sean herramientas sino duchas. Duchas que en nuestra sociedad sirven para ducharse.

