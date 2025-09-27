Deconstruir desnudos

Comenta Compartir

Los responsables del campamento de Bernedo en el que los monitores se duchaban con los menores a su cargo en la modalidad mixta, nudista y ... multitudinaria se defienden. «En nuestra sociedad los baños y las duchas son herramientas para dividir a las personas según una lógica binaria y de género», alegan. Y a continuación argumentan que en su campamento las duchas son, en cambio, herramientas para «cuestionar el binarismo impuesto», «desexualizar la desnudez» y «deconstruir la sexualización». También aseguran que esto se lo explican a los campistas y les ofrecen «recursos para reflexionar sobre ello». El problema es que los campistas son menores. Y que hay padres que creían que mandaban a sus hijos a un campamento con mucho euskera y mucha naturaleza y no a una especie de campo de reeducación transfeminista; padres para los que es probable que unas duchas no sean herramientas sino duchas. Duchas que en nuestra sociedad sirven para ducharse.

Noticia relacionada Aislado y desafiante Pablo Martínez Zarracina Si en Bernedo se dieron escenas estrambóticas, ninguna es equiparable a la imagen que obtenemos ahora con el escándalo y el plano general. Tras décadas de negación y autoengaño, la sociedad vasca tiene algo definitivamente nuevo de pulpo incauto que se pierde cada vez más en un garaje posmoderno. Lo hace mientras se aplaude a sí mismo con todos los tentáculos. Contribuye al desvarío una clase política que ha interiorizado que sestear en el oasis y cambiar los ronquidos por clichés es mejor que tener alguna idea y defenderla. Las instituciones se lanzan ahora el marrón del campamento transfeminista con un virtuosismo olímpico. Qué piruetas. Qué equilibrios. Qué contorsiones. Nadie sabía nada. Pero todos están seguros de que es responsabilidad de los demás. La diputada alavesa de Cultura incluso llega a preguntarse si tiene que ir ella por los pueblos controlando las colonias. Sin embargo, sabemos que las quejas de los padres no son nuevas y que la Administración enviaba a Bernedo a chicos tutelados y dejó de hacerlo tras darse denuncias por el comportamiento inconveniente de los monitores. La razón por la que esa prevención no se extendió a los demás menores del país es una de las respuestas que ahora se van a tener que contestar.

Temas

sociedad

Bernedo