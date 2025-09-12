El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un acertante de la Primitiva en Llodio gana más de medio millón de euros
Reuters

Balas con mensaje

El asesinato de Charlie Kirk acentúa en Estados Unidos la pendiente de odio y paranoia política

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:04

Tras el asesinato de Charlie Kirk, llegó el espectáculo veloz y apabullante: un montón de gente expurgando declaraciones de la víctima en busca de la ... frase que no solo volviese comprensible un balazo en el cuello sino que lo hiciese además desde una montaña de superioridad moral. El mecanismo es funesto y salta como un resorte en sociedades rotas por la polarización en las que las identidades están por encima de las personas. Su reverso tomó forma simultáneamente con precisión fatídica: otro montón de gente subiéndose a la gravedad irreversible del crimen para señalar desde mayor altura la inhumanidad de los oponentes y la necesidad de aplastarlos. La reacción inicial del pensamiento fanático ante la irrupción de la realidad siempre es la misma: afianzarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  3. 3

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  4. 4

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  5. 5

    «Voy a necesitar meses de terapia para estabilizarme, porque esto es una locura»
  6. 6 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  7. 7

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  8. 8

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  9. 9

    Tres heridos por fuerte inhalación de humo en el incendio de un pabellón okupado de Sestao: «Es un sinvivir»
  10. 10

    Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Balas con mensaje

Balas con mensaje