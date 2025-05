Nunca me gradué, ni al acabar COU ni al terminar la carrera pero en estos días, media España asiste a fiestas de graduación

Suelo tomar café en la barra de un bar muy entretenido. A veces se sienta a mi lado un electricista, otros días coincido con un ... camionero, con un chef, con una ginecóloga. Comentamos el día a día y así me entero de por dónde va la vida vivida y la comparo con la vida contada. Los gurús de la prensa recomiendan hacer periodismo de calle y yo les hago caso con un matiz: hago periodismo, o mejor, columnismo de barra. Ayer, por ejemplo, coincidí con una señora muy amable que enjareta, hilvana y ajusta en su tienda de arreglos de costura. Me comentó que, para ella, mayo es un mes muy intenso, pero no por las tradicionales comuniones, sino por la locura de las graduaciones.

Nunca me gradué, ni al acabar COU ni al terminar la carrera, pero en estos días media España asiste a fiestas de graduación, desde los niños que acaban la guardería hasta los egresados en dobles y triples grados universitarios. En los accesos a teatros y auditorios, se concentran familias enteras vestidas de gala y jóvenes con ternos entallados y atuendos de ceremonia. A la BBC (Bodas, Bautizos y Comuniones) tradicional, hay que añadirle desde ya la G. Las graduaciones mueven millones. Hay que estrenar trajes y vestidos, zapatos y corbatas, celebrar banquetes y guateques, invitar a la familia, viajar y pernoctar… Un dineral. Me cuenta mi compañera de barra y café que muchas familias de graduados compran sus galas a buen precio por Internet y claro, las tallas son como son, hay que arreglar las prendas para que entallen y las pocas modistas y costureras que quedan no dan abasto. Quién nos iba a decir que gracias a Amazon, AliExpress, Temu o Shein recuperaríamos a sastres, modistas y costureras.

