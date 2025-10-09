Deutschland Pis

El Gobierno alemán y mi hermana han iniciado una cruzada urológica. Animan a los varones a mear sentados. A los hombres, eso de que nos ... planifiquen el trance mingitorio nos molesta. Es una actividad demasiado íntima como para que los alemanes y nuestra hermana nos digan cómo hacerlo. «¿Esto qué es, otra superstición estúpida como la de pedir un deseo y escupir tres veces?», me defiendo atacando. Pero ella no se amilana, que para eso está de cruzada: «De superstición, nada. Es una recomendación higiénica y medicinal».

A nadie le gusta, y menos al varón 'señoro', que le digan cómo debe hacer sus cosas. La micción es un acto íntimo y no admitimos interferencias. Desaguamos erguidos por tradición, comodidad y rapidez. «Y por guarros, añade mi hermana; solo tienes que comparar la limpieza de los baños públicos de los hombres y de las mujeres». La réplica es fácil: si nos sentamos en un baño público machote, pillaremos todo tipo de hongos. Mejor de pie y más en España, el país europeo donde los WC de los bares son lo más parecido a la casita del terror: entras espantado, te alivias sin respirar y sales corriendo antes de contagiarte. Para más inri, desde que subió la luz, los bares te dan 30 segundos para orinar, después has de hacerlo a oscuras y un chorro ciego rocía sin visión.

Pero mi hermana no cede. «De acuerdo, en el bar, no, pero si os sentarais en casa, no solo no salpicaríais, sino que no quedaría orina retenida en vuestra vejiga y reduciríais las infecciones y los problemas de próstata. Es por vuestro bien». Y por mi bien, he obedecido, aunque le he dejado claro que no lo hago por su pesadez, sino por respeto al gobierno alemán. A las hermanas, ni agüita.