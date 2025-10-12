El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La ambición del nobel y un electorado dividido

En un país con elecciones que se deciden por márgenes cada vez más estrechos, una de las claves del acuerdo Israel-Hamás es que la guerra representa un riesgo político para Donald Trump

Guillermo Íñiguez

Guillermo Íñiguez

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:09

Comenta

Como todo hito político, el acuerdo de paz entre Hamás e Israel, anunciado este jueves, tiene muchos padres. Entre estos se encuentra Donald Trump, cuya ... presión a Benjamín Netanyahu y a la milicia palestina ha sido decisiva para alcanzar el pacto. El giro político de Trump, que llegó a plantear que Gaza se convirtiera en «la Riviera de Oriente Próximo», tiene mucho que ver con su malogrado afán por obtener el Nobel de la Paz -un premio que el Comité Noruego otorgó a la venezolana María Corina Machado-. Sin embargo, la búsqueda del Nobel no es el único motivo que explica su repentino empeño por acabar con la guerra en Gaza. El acuerdo también se produce en un contexto de profundo cambio en la opinión pública estadounidense.

