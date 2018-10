Quienes proponen dar una patada en la mesa han tenido la previsión de llevarse los cubiertos. Los que hacen números no siempre creen en la democracia, porque les parece, como a Borges, un abuso de las estadísticas. Quienes los han contado aseguran que hay entre trescientos y quinientos mil españoles que están sinceramente hartos de que arrinconen sus ideas, que son pocas, pero firmes. La progresión de Vox en las encuestas es muy significativa, aunque otros creen que no significa nada. Sólo sabremos quienes llevan razón cuando haya unas elecciones generales.La mitad de los españoles las temen y la otra mitad las desean, todo dicho a ojo de buen cubero.

El problema de nuestros líderes es la escasez de seguidores. Lo que más temen es mirar hacia atrás sin ira o cabreados, no vaya a ser que únicamente les acompañe su propia sombra. ¿Es cierto que el bipartidismo está partido por gala en más de dos? El hundimiento de lo que llaman 'el pensamiento dominante' sigue sobrenadando en aguas turbias. Mientras, Vox avanza y se estanca Cataluña, que siempre dice la última palabra, aunque la digan cada vez menos españoles que hemos nacido en otra parte, ya que nadie elige el lugar de su nacimiento.Don Miguel de Unamuno cuando hablaba de él, que era siempre, no decía «yo nací», sino «a mí me nacieron». Después, uno de sus herederos en el difícil amor por España diría «contigo y con tu castigo». El amor por España no exige correspondencia y es esa la mejor manera de que nadie, a pesar de tantas mentiras, pueda desmentirnos. Además hay quienes están muy bien habitando el estado de malestar. Todo es acostumbrarse.