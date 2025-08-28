El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EFE

Más reparto y menos cálculo

El hacinamiento de miles de menores en Canarias exige una respuesta solidaria y rigurosa para garantizar los derechos de la infancia migrante

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:12

Los sucesivos retrasos en el reparto de los menores migrantes que se hacinan desde hace meses en Canarias y Ceuta son el síntoma de la ... incapacidad política para abordar en profundidad el fenómeno de la inmigración en España, un complejo reto pendiente de resolución que se ha convertido además este verano en foco de tensiones sociales en Torre Pacheco y Jumilla. El primer Consejo de Ministros tras el verano ha aprobado el mecanismo para avanzar en la distribución de 5.000 extranjeros no acompañados con una norma que fija la capacidad de acogida de cada comunidad. Hasta la fecha, las fuertes discrepancias expresadas por los partidos y los gobiernos autonómicos han echado por tierra cualquier intento de pactar una distribución racional de adolescentes alejada de los agravios territoriales y de la pugna partidista.

