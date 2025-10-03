El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Despedida de Eneko Goia. Lobo Altuna

Se rompe un pacto transversal

El blindaje del euskera que ha fracturado a PNV y PSE desmonta un pilar de la arquitectura de Euskadi que permitió ampliar el uso de la lengua

Editorial

Editorial

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Las discrepancias consumadas ayer en el Parlamento de Vitoria entre PNV y PSE, socios en el Gobierno vasco y en las principales instituciones de Euskadi, ... por el blindaje del euskera en las OPE constituyen una fractura de profundas consecuencias en la vertebración lingüística de la comunidad, articulada desde criterios de proporcionalidad y pluralidad. El primer choque serio entre nacionalistas y socialistas en la etapa de Imanol Pradales como lehendakari tiene una evidente lectura política. Coincide, además, con el debate electoral abierto por la renuncia del jeltzale Eneko Goia a la Alcaldía de San Sebastián, en lo que parece la búsqueda de un revulsivo para afrontar la competencia de la izquierda abertzale en un duelo por la hegemonía que se supone descarnado en el País Vasco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  2. 2

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  3. 3

    Vía libre para comenzar la reforma de Autonomía, que perderá dos carriles y ganará zonas verdes
  4. 4 Indemnizan con 1,2 millones a los padres de un niño que sufrió daños neurológicos irreversibles tras una resonancia
  5. 5

    Miles de personas se solidarizan en Bilbao con la flotilla y cargan contra Israel
  6. 6

    Zupiria reconoce que cesó a la anterior cúpula de Arkaute
  7. 7

    Goia renunciará a la Alcaldía de San Sebastián tras el pleno del 16 de octubre: «Lo había decidido hace tiempo»
  8. 8 Ayuso usa a la izquierda abertzale para cargar contra la flotilla: «Quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta»
  9. 9

    La marcha por sorpresa de Goia abre en el PNV la carrera por el liderazgo en Bilbao y Vitoria
  10. 10

    El Athletic hace demasiadas concesiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Se rompe un pacto transversal

Se rompe un pacto transversal