Partido solidario y en paz

El encuentro de hoy entre Euskadi y Palestina en San Mamés debe ser ante todo una expresión de apoyo y del valor del deporte para convivir

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:01

El partido que se disputa hoy en San Mamés entre la selección vasca y Palestina debe reunir los mejores valores de un encuentro amistoso dentro ... del campo, pero sobre todo debe hacerlo fuera. Se trata de una gran oportunidad para refrendar las reiteradas muestras de solidaridad de Euskadi con la población palestina, que ha sufrido lo indecible durante dos años de asedio del ejército israelí sobre Gaza y que, todavía hoy, lucha a diario por recomponerse en medio de terribles calamidades y un frágil alto el fuego. La paz que se necesita en el territorio palestino y, por extensión, en Oriente Próximo se antoja hoy como una valiosa reclamación en Bilbao, tanto en un estadio que se supone lleno hasta la bandera como en unas calles animadas por un acontecimiento que combinará la reivindicación pacífica con la celebración festiva en favor de la convivencia. Cualquier otra manifestación que se salga del espíritu del deporte, como insisten los organizadores, no tendría cabida en una jornada llamada a ser histórica al difundir al mundo principios como el respeto y la dignidad.

