Lecciones sobre Bernedo

La educación y la prevención son claves para que no se repitan el adoctrinamiento y el descontrol en un campamento con menores

Editorial

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:05

El cúmulo de despropósitos aflorado en el campamento de Bernedo permite extraer varias lecciones que convendría asumir a instituciones y monitores para evitar que se ... repita un escándalo semejante. La primera, la prevención obliga a toda la cadena de administraciones concernidas -desde las competentes en Juventud, Cultura y Seguridad hasta las territoriales y las más próximas al vecindario- a actualizar los protocolos de funcionamiento y vigilancia. Y con mayor celo cuando se trata de udalekus que albergan durante semanas a menores de edad que se merecen un espacio seguro para disfrutar de la experiencia y no para enfrentarse a situaciones que han llegado a ser traumáticas en algunos casos.

