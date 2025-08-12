El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Eduardo Parra | EP

La inmigración como ariete

Que el PP se haya dejado enredar en la dinámica dogmática de Vox no exime al Gobierno de conducirse sin la tentación del oportunismo

Editorial

Editorial

Martes, 12 de agosto 2025, 00:01

La gestión de la inmigración copa la agenda política y social en un cóctel de situaciones de distinta relevancia -o con ninguna en origen- que ... amenaza con convertirse en explosivo si lo agitan el extremismo ideológico y los pedestres intereses electorales. Porque aunque sean extranjeros los protagonistas, o se les quiera transformar en protagonistas, nada tiene que ver la crisis real de los miles de menores migrantes no acompañados que aguardan en Canarias un destino, bajo solicitud de asilo o no, con los disturbios intencionados de grupos ultras en Torre Pacheco después de la paliza sufrida por un vecino a manos de un joven magrebí ya encausado judicialmente; o con la controvertida iniciativa aprobada por el PP y Vox en Jumilla para vetar ritos islámicos en el polideportivo municipal.

