El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. EFE

Enchufe y cerco judicial a Sánchez

Editorial

Editorial

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:02

La decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de confirmar la apertura de juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por los presuntos ... delitos de prevaricación y tráfico de influencias es un trance inédito de inciertas consecuencias. Para el procesado, porque afronta una pena de hasta tres años de prisión. Para Sánchez, por la eventual influencia política en la contratación de un familiar. Es la primera vez que un pariente directo de un jefe del Ejecutivo se sienta en el banquillo de los acusados en democracia en España. David Sánchez será juzgado por haber logrado supuestamente a dedo una plaza relacionada con actividades musicales en la institución pacense, gestionada por el PSOE. Le acompañará ante el juez el entonces responsable público y líder de los socialistas de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, quien agravó el escándalo por buscar su aforamiento como parlamentario para eludir los tribunales ordinarios. El juicio por un posible enchufe que «iba a quedar en nada» estrecha el cerco judicial sobre el entorno del presidente, después de que el Supremo haya sentado en el banquillo al fiscal general y a la espera de la investigación a su mujer, Begoña Gómez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  2. 2

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  3. 3 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  4. 4

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  5. 5

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  6. 6

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  7. 7

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo
  8. 8

    El Gobierno vasco recupera a la mano derecha de Atutxa para lidiar con la crisis de Arkaute
  9. 9 Esta es la secuencia de un robo de móvil frustrado a plena luz del día en Bilbao
  10. 10

    El crimen de Solokoetxe fue un encontronazo «casual» entre dos grupos que volvían a casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Enchufe y cerco judicial a Sánchez

Enchufe y cerco judicial a Sánchez