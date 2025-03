El curioso caso del día que durará un año

Que el tiempo parece relativo es algo experimentado por todos en algún momento: minutos parecen durar horas enteras y días que pasan en un abrir ... y cerrar de ojos. Pero la realidad es tozuda y solo hace falta fijarse en el calendario para ver que el paso del tiempo es objetivo. O al menos en teoría. Y no estamos hablando aquí de la física de la relatividad de Einstein, sino de otra realidad que algunas veces puede parecer igual de sorprendente cómo son las leyes de la política. En este caso las del Congreso de Estados Unidos, donde un día natural va a durar hasta finales de este año.

Vayamos al origen de esta extraña situación. El pasado viernes 14 terminaba el plazo para aprobar medidas presupuestarias que permitieran al ejecutivo estadounidense evitar un cierre administrativo parcial o 'shutdown'. Un 'shutdown' tiene efectos reales en los ciudadanos ya que acarrea la interrupción de servicios públicos al ser enviados a casa cientos de miles de funcionarios, mientras los trabajadores esenciales trabajan sin paga.

El Congreso debe aprobar doce leyes presupuestarias para los distintos departamentos del gobierno antes del comienzo de cada año fiscal, pero la última vez que esto sucedió fue en 1997. Lo habitual es que en vez de leyes individuales se aprueben una o varias leyes presupuestarias consolidadas, las leyes ómnibus o minibús dependiendo de su tamaño. Sin embargo, esto también es difícil dadas las ajustadas mayorías en ambas cámaras.

En caso de no tener el tiempo o los votos necesarios para aprobar los presupuestos antes de un 'shutdown', se pueden prorrogar los presupuestos anteriores a través de una llamada 'resolución de continuidad'. Este es el caso de la resolución aprobada por la Cámara de Representantes el 11 de marzo y por el Senado el mismo día límite del 14 que mantiene sustancialmente los niveles de gasto del último presupuesto de Biden durante los próximos seis meses.

Es en el marco de esta legislación que la Cámara de Representantes aprobó, junto con su prórroga presupuestaria, un cambio del reglamento para que ninguno de los restantes días de este año cuenten como días naturales a efectos de la sección 202 de la Ley de Emergencias Nacionales. Pero ¿qué dice esta sección que ha obligado a la mayoría Republicana a votar a la vez que una urgente prórroga presupuestaria un cambio de reglas tan extraño?

La respuesta está relacionada con la medida estrella de Trump en estos primeros meses de su segundo mandato: los aranceles comerciales. El presidente estadounidense declaró una de emergencia el pasado 1 de febrero en relación con la entrada de inmigrantes ilegales y fentanilo a Estados Unidos, y a continuación impuso aranceles comerciales a México, Canadá y China. Aunque la mayoría de aranceles en el caso de México y Canadá están pausados hasta el 2 de abril y de que este no es el único mecanismo que tiene el presidente para imponer aranceles, el uso de poderes de emergencia a estos efectos es especialmente controvertido ya que el uso tradicional de la legislación que Trump está usando, la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacionales, es la aplicación de sanciones y no aranceles. Por ejemplo, fue usada por Biden para sancionar a Rusia por la guerra de Ucrania.

La citada sección 202 de la ley de emergencias nacionales es un mecanismo de control parlamentario que permite a cualquier miembro de la Cámara de Representantes forzar una votación para acabar con la emergencia que deberá celebrarse en un máximo de 15 días naturales. Esto es lo que había hecho la representante Demócrata del estado de Washington Suzan DelBene, cuya moción ahora probablemente no será tenida en cuenta ya que al aprobarse la resolución que hace durar un día natural toda el resto de la sesión legislativa, el plazo de 15 días no se agotará en ningún momento del año.

'Cada republicano en la Cámara que votó a favor de esta medida está votando para otorgarle a Trump poderes ampliados para aumentar los impuestos a los hogares estadounidenses y será responsable de las consecuencias económicas de ese voto' Declaró DelBene a raíz de la congelación del calendario. La diputada llama la atención sobre un punto sensible para los republicanos ya que los aranceles comerciales generan divisiones dentro del partido. Votar en contra supondría enfrentarse directamente a Trump, quien ya amenazó con promover candidaturas alternativas al único diputado Republicano que votó contra la prórroga presupuestaria.

Por otro lado, votar a favor añadiendo su apoyo al desencadenante de una guerra comercial podría alargar la lista de quejas de unos votantes que ya están haciendo oír su descontento en reuniones públicas con sus diputados sobre aspectos de la administración Trump como los recortes en el sector público liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk. Este es un tema especialmente sensible para los miembros de estados fronterizos o de economía más agrícola que podrían resultar más afectados por una disputa comercial con México, Canadá y China. De esta forma, evitar abordar el asunto es una forma de ahorrar a los republicanos retratarse en una votación incómoda.

De cualquier forma, esta reciente decisión Republicana de redefinir un día como todo un año no es un hecho aislado sino que se une a una colorida tradición estadounidense de maniobras parlamentarias creativas. Por ejemplo, en noviembre de 2018, la mayoría Republicana en la Cámara de Representantes recurrió a una táctica similar para evitar votar sobre una resolución que ponía fin al apoyo estadounidense en la guerra de Arabia Saudí en Yemen, muy polémica tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado Saudí en Estambul. La ley dictaba que dicha resolución debía debatirse también en 15 días de sesión parlamentaria, pero los republicanos suspendieron este requerimiento insertando una cláusula en una ley sobre la caza del lobo gris.

En el Senado, la manipulación creativa del calendario tiene aún más precedentes. En enero de 2011 y 2013, el entonces líder Demócrata del Senado, Harry Reid, extendió artificialmente el primer día de sesión parlamentaria durante varias semanas. Esta extensión permite mantener abierta la posibilidad legal de modificar las reglas del Senado con una mayoría simple, algo que técnicamente solo puede hacerse en el primer día de sesión.

Otra táctica recurrente son las sesiones pro forma. Desde 2007, tanto Demócratas como republicanos en el Senado han recurrido a estas sesiones brevísimas, a veces de solo segundos, y en las que sólo un senador tiene que estar presente para evitar que el presidente haga nombramientos sin aprobación de la Cámara. Esto es algo que el jefe del ejecutivo puede hacer cuando la cámara alta no está en sesión. Si estas sesiones se celebran cada tres días, incluso durante las vacaciones, se cumple el objetivo de impedir que se entre en un receso formal.

Por surrealistas que estas maniobras parezcan, el Congreso de EE UU ha vivido escenas bastante más insólitas. En 1988, el Senado mantuvo una sesión ininterrumpida durante 53 horas con objeto de acabar con las tácticas de la minoría Republicana para retrasar la tramitación de una ley sobre la financiación de campañas. Para presionar todavía a sus colegas, el líder de la mayoría Demócrata Robert C. Byrd ordenó buscar y detener a senadores ausentes para verificar que existía un quórum. Bob Packwood, senador por Oregón usó una silla de su oficina para atrincherarse en ella con poco éxito después de que una empleada del servicio de limpieza lo delatara a la policía del Capitolio. 'No he venido aquí de manera totalmente voluntaria.' declaró Packwood con ironía tras ser introducido en la cámara con los pies por delante a la una de la madrugada. Aunque alargar un día de calendario a todo el año parezca una estrategia extrema para evitar una votación incómoda, al menos por ahora ningún congresista ha sido arrestado en el proceso.