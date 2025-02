Comenta Compartir

La ONU ha activado el Protocolo de Seguridad Planetaria por un meteorito que se acerca a la Tierra. El anuncio en sí mismo resulta inquietante, pero a mí lo que me angustia al leer este tipo de noticias es reparar en una obviedad en la ... que no me gusta reparar: vivimos pegados a una esfera que se sostiene y da vueltas en el espacio gracias a las leyes de la Física. Tenemos mucha suerte de que una cantidad inmensa de circunstancias nos permitan habitar este planeta en el que, por lo que sea, no nos hemos organizado bien. Teníamos todas las posibilidades abiertas, pero en algún momento, puede que mientras alguien dibujaba un mamut en una cueva, algo se torció y hemos terminado poniéndonos el despertador cada día para ir a trabajar. Está todo mal montado, qué duda cabe. La capacidad que hemos demostrado para sabotear nuestra existencia y la de los demás seres vivos es asombrosa; piensen si no en la facturación electrónica.

