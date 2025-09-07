El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La palabra «hola» en diferentes idiomas.

La obra escocesa

Se debe evitar un nombre cuando decirlo (y escribirlo) trae mala suerte y desgracias

Juan Bas

Juan Bas

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:57

Con frecuencia, resulta jocosa la manera de dirigirse o hacer referencia a personas cuyo nombre se omite por variadas razones. Por ejemplo, por olvido o ... desconocimiento. He observado que repartidores y comerciales de hostelería se dirigen a los responsables de los bares con fórmulas de saludo que seguramente repiten por los numerosos locales que visitan porque no recuerdan el nombre de cada encargado. Aúnan la adulación y la ironía. Del manoseado «crack», que no puedo evitar que me suene a fractura, al castizo y siempre eficaz «campeón». Los hispanoamericanos elevan el listón con «máquina», «fiera» y la variante «tigre». Y establece cierta armonía con llevar entre manos una marca de leche autóctona el que saluda con un épico «'kaixo, gudari'».

