Buenas noches, señoras y señores' (1976) es una de aquellas películas divididas en 'sketches' de varios directores (Scola, Comencini, Monicelli…) que abundaron en el cine ... italiano de la época. Como la mayoría de ellas, es irregular pero apreciable. Esta en concreto peca de pinceladas de trazo grueso, pero se redime por la abundante mala leche de su sátira política y social. El hilarante 'sketch' que me sirve de alegoría escatológica para la columna es el del general (el gran Ugo Tognazzi) que va a presidir un desfile de la OTAN que comienza ya, pero le entra un apretón. En el sucísimo retrete en que la bomba no funciona y ya no cabe más inmundicia, se le van cayendo dentro del váter elementos de su uniforme de gala y acaba de mierda hasta las cejas al intentar recuperarlos. Su ayudante le apremia para que salga. Agobiado hasta el límite, baja la tapa, se sienta encima, saca la pistola y se pega un tiro.

En el 'caso Koldo', además de lo que va salpicando por corrupción o dejando en evidencia por irresponsabilidad, me interesan los trazos (también gruesos, no todos) de literatura esperpéntica y cómic. En especial, los que emanan del propio Koldo que, con su físico de grandón con cara de profesional de dar palizas, es como sacado de una historieta de Makoki, y cuando en las grabaciones llama «jefe» tanto a Cerdán como a Ábalos al pedirles pasta o prebendas, recuerda a Mortadelo dirigiéndose a Filemón. Ábalos me pareció un tipo con cara innoble y gestos achulados desde que era ministro. Sin embargo, Cerdán es un sujeto de rostro anodino y agropecuario (no cuesta visualizarlo dentro de un cercado vendiendo burros en una feria). Me recuerda a esos capos máximos de Cosa Nostra siciliana que nadie imaginaba que son jefes mafiosos hasta que los imputan. Qué inquietante es el mastodonte. Grababa a sus compinches, aunque él también se incriminaba, para llevárselos por delante si caía, como está sucediendo. En cuanto a los 'jefes', qué abrumadora tiene que ser la consciencia de que todo el país sabe que estás de mierda hasta las cejas y causas repugnancia. Aún peor el bochorno de revelar hasta dónde llega tu patanería con comentarios del jaez de «la Carlota se enrolla que te cagas». Y sí, creo que lo adecuado es que el presidente Sánchez convoque elecciones lo antes posible. Ante la gravedad de esta crisis y la acumulación de descrédito, la ciudadanía debe tener la pronta oportunidad de elegir si, a pesar de todo, quiere que continúe Sánchez (o preferiblemente un nuevo candidato) al frente del Gobierno o, también a pesar de todo lo que conlleva, asume la otra opción.

