Comenta Compartir

La cutrez es un ingrediente del alma humana, Lutxo. Nunca lograremos deshacernos de ella, eso es lo que ahora creo, viejo amigo. Respecto a los ... tres tenores cutres, solo te digo una cosa: Dios los crea y ellos se juntan. Se reconocen enseguida. Ya lo dijo Schopenhauer. De hecho, analizando imágenes con posterioridad, ya se observa en los tres, si los miras con buenos ojos, un entrañable aire de familia y cierta actitud corporal. No obstante, claro, ¿por qué los crea, el buen Dios? Esa sería una buena pregunta. Pero no lo sabemos. Porque son designios inescrutables, claro. El caso es que los crea. Y punto. Esta clase de personajes de tebeo, los 'Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio' de la corrupción política, estos tipos tan típicos de majos del pueblo, digo, han existido siempre. Salen de las tripas mismas de la tribu primigenia. Nos representan a todos. Están ahí para avergonzarnos a todos. Y más, al que más digno pretenda ponerse. Están para que recordemos cómo somos en cuanto nos penetra en el cerebro (como un chorrito de whisky en un bizcocho) la embriaguez del dinero fácil, el vértigo de las prebendas y la enajenación mental que provoca el aire enrarecido que se genera en torno al poder. Son un espejo bufo del núcleo duro de la especie homo. Los corruptos de la parte alta y la élite adinerada se mueven en otras cifras, claro. Y son más discretos. Y puede que menos ingenuos. Pero, en cuestión de cutrez, son iguales. Son la misma alimaña: aún hirsuta o ya repeinada. Son poca cosa, tipos de conciencia rala, pero pueden hacer y hacen mucho daño. Nunca nos libraremos de la cutrez, le digo. Y me suelta: Esperemos que sea para bien.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión