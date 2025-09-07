El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Agentes de policía arrestan a una partidaria de Palestine Action que asistía a una protesta masiva organizada por el grupo Defend Our Juries en Londres. Tolga Akmen

Banderas impotentes

Elena Moreno Scheredre

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:57

El mundo protesta por el genocidio que Israel está cometiendo en Palestina. La vuelta ciclista se llena de banderas palestinas, en Menorca salen media docena ... de embarcaciones a dar vueltas por el puerto de Mahón enjaezadas de indignidad, en París, en un mercadillo se colocan en las mesas donde se expone el género, y en un pueblo de Italia se envuelve un castello en los colores de un pueblo que sangra. Las iniciativas surgen casi huérfanas, creativas pero impotentes en las cuatro esquinas del mundo aun sabiendo que de nada sirven estas pataletas ciudadanas que casi avergüenzan; nuestros gestos son bochornosos frente a la desnutrición y el calvario de los palestinos, reconozcámoslo. Son los mandatarios, nuestros políticos, los mismos que se reúnen para hablar de aranceles, los que no emplean los recursos para gritar por la vida de ese pueblo que lleva décadas sufriendo.

