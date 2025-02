Comenta Compartir

Francamente, me ha sorprendido averiguar que tenemos una Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria que depende de la NASA y se ocupa de vigilar todos ... esos asteroides que, por lo visto, andan bailando alrededor del planeta Tierra. Dado el momento que vivimos, no sé si el presidente Trump se desentenderá de esta oficina que, a primera vista, no resulta rentable, pero estoy segura de que su asesor, el señor Elon Musk, le habrá contado que cien toneladas de polvo y partículas del tamaño de un grano de arena bombardean la Tierra a diario. Yo, al enterarme, me he sentido casi relajada. Puestos a elegir, prefiero que me caiga un asteroide a tener que esperar a diario qué ocurrencia o tratado ha firmado el rubio.

Por lo visto, el asteroide 2024 YR4, un pedrusco de kilómetros, tiene un riesgo de impactar con el planeta de tres en la escala de Turín (0-10) pero no se preocupen ustedes hasta 2032, y para esa fecha, casi podría apostar a que nos habrán caído chuzos de punta. De momento, nuestro insigne aventurero patrio, el señor Jesús Calleja, se va a Texas en estos días para cumplir el sueño de su vida: embarcarse en el cohete New Shepard de Blue Origin. Como ustedes saben, o van a saber, esta empresa que transporta satélites, millonarios y versos sueltos del Edén al espacio pertenece a Jeff Bezos, uno de los novísimos megamillonarios y dueño de Amazon. A veces, cuando me da por mirar el origen de las cositas que nos incumben, tengo la sensación de que soy una ratona que no sabe que está quemando calorías en una ruedita infinita. Creo que, como sueño, me gustaría ir a dormir a una suite del Ritz, y si no, casi me quedo con los asteroides.

