Los de COU han hecho la PAU

Ya no se llama COU sino Bach, pero eso a mí me sigue sonando a compositor alemán. Sea como fuere, mi hija se va de ... casa. Y duele.

Ayer (o anteayer) sujetaba su manita entrando en un aula llena de batas, ceras de colores y manualidades. Recuerdo bisbisear: «Aquí estará durante doce años». Y doce años han sido una música de fondo. Un relámpago que no ves y te cuentan. Ayer no podía vivir sin mí y mañana dejará de vivir conmigo. La soltaré como cuando entrego un libro para su publicación y no podré retocar más. Como cuando suelto una obra, para que deje de ser mía y sea para todos.

Hija mía, me maldigo por no haberte aprovechado más. Por no haberte 'escrito' mejor. Se ha agotado demasiado rápido el tiempo para moldear o pulir la que debería ser mi mejor creación hasta la fecha. Buena parte de lo que aportaré a tu vida ya te lo he transmitido y no me he dado ni cuenta: he estado ocupado cumpliendo 'retos'. Quizá he perseguido tantos sueños… que me he pasado la vida dormido.

Poner mi futuro en el foco a veces me hace perder el presente. Y solo 'soy' en el presente. Mis hijos miran lo que hago y decido (bien o mal) ahora; no lo que sueño para el futuro. Solo soy dueño del presente, que es un don, porque estar vivo lo es (por eso, un sinónimo de 'presente' es 'regalo').

Pero soy como soy. Persigo sueños y siempre estaré un poco ausente para evocaros desde las musas. Lo siento. Me queda la confianza plena en mi coautora principal, vuestra madre. Yo no diré que lo hice lo mejor que pude porque mentiría. Pero estás preparada para el vuelo. Si mi presente es mi regalo, nuestro regalo al Mundo eres tú. De nada, Mundo. Cuatro obras más en el horno. Próximamente.