Hacen falta aunar muchas voluntades para llegar a un desacuerdo. El PSOE se ha transformado en un partido conservador que no tiene claro lo que hay que conservar para no espantar a sus socios. La llamada sociedad civil está desarticulada, porque cada artículo profesa un miedo atroz a quedarse descolgado. La no coincidencia de las elecciones andaluzas aporta una mayor confusión, porque ha sido buscada y todo el que busca acaba encontrando. Generalmente, lo contrario de lo que buscaba, pero esto no significa que no sea un hallazgo. El factor sorpresa ha dejado de sorprender a los estrategas, que se limitan a seguir como estaban antes del desguace y del conflicto catalán, que está despoblando Cataluña.

Los españoles no hemos aprendido a convivir con los que piensan de un modo distinto a nosotros, ya que consideramos que están equivocados y los queremos sacar de su error, que nos parece un horror. ¿Qué puede hacer Pedro Sánchez que no sea emigrar a lugares más apacibles y dejarlo todo en manos de Podemos, que tiene las dos manos ocupadas contemplando a sus votantes? Ningún sondeo admite la realidad cuando le resulta desagradable y la solución parece que es variar de mensajeros sin cambiar de mensaje. ¿Es del todo cierto que el PSOE se ha convertido en un partido conservador de todo lo bueno y de lo malo que ha heredado?

Los comicios regionales siempre han deparado sorpresas en España, pero ahora nadie se fía de los suyos, ya que no sabe si son de los nuestros. Duda de los impostores que acostumbran a llevar la razón a la larga. Que siempre es tarde o es nunca. La cita es en diciembre.