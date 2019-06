Absentismo laboral en Euskadi y gestión de las ausencias

En los últimos años la sociedad vasca observa cómo nuestra comunidad, y especialmente Bizkaia, se sitúan a la cabeza de la clasificación del absentismo en el Estado. En concreto, en 2017 Bizkaia fue la provincia con mayor absentismo con 16 días perdidos al año por cada trabajador/a según un estudio del Ministerio de Empleo. En 2018, ocupamos la segunda posición, tras Las Palmas, con 17 días perdidos al año.

Si observamos su evolución desde 2009 hasta 2018, el absentismo ha sido en Euskadi un 20% mayor que la media del Estado (en Bizkaia todavía más, un 25%). El absentismo supone cada año, además de una importante pérdida de productividad para las empresas, un coste cada vez más elevado para ellas. No podemos mirar para otro lado y debemos buscar soluciones con urgencia. No hacer nada, tampoco en este asunto, no es la mejor solución. El absentismo laboral, entendido como la «no asistencia al trabajo por parte de un empleado/a que se pensaba que iba a asistir», no ha sido hasta ahora una cuestión debatida y compartida en los diversos foros de diálogo social. Tampoco parece que es un tema que plantee un debate social o institucional importante en Euskadi.

No creo que las altas cifras existentes en Euskadi se deban a una causa concreta. A mi entender, existen diversas razones que lo explican de las que destacaría fundamentalmente las siguientes:

-En los procesos de baja laboral derivados de contingencia común, quienes emiten la baja y quienes abonan su prestación son administraciones distintas -la vasca y la estatal en este caso- con muy poca conexión entre ellas.

-El hecho de que muchos convenios colectivos vascos complementan hasta el 100% del salario de cada trabajador/a mientras dure el periodo de baja laboral, incluyendo la enfermedad común, y establezcan también mejoras en la duración de los permisos retribuidos.

-La ausencia de 'reproche social' al absentismo injustificado y la creencia de que la baja laboral, más que una decisión médica objetiva, es un derecho de cada trabajador/a independientemente de la valoración médica correspondiente.

-Finalmente, la falta de motivación y los problemas para conciliar la vida personal y laboral.

El absentismo se ha convertido en un problema laboral de primera magnitud para empresas y trabajadores/as, y requiere que las organizaciones empresariales y sindicales analicemos sus causas y efectos con el fin de darle una solución que evite los efectos negativos antes descritos. En Cebek llevamos años poniendo en marcha conferencias y talleres con participación de nuestras empresas, en los que trasladamos buenas prácticas en la gestión de las ausencias que pasan, entre otras, por una interiorización de los costes de las bajas, la orientación de la gestión de las personas en las empresas hacia un cambio cultural y la concienciación de los trabajadores/as sobre los efectos de algunos comportamientos hacia la empresa y los propios compañeros/as.

En muchas ocasiones es un problema o la consecuencia de otros problemas que deben ser analizados y resueltos en la empresa. Afecta, además, a la inmensa mayoría de los/as trabajadores/as que sí están comprometidos con el proyecto empresarial. Todo ello, porque la gestión de las personas en las organizaciones y su motivación son elementos básicos para la gestión exitosa del absentismo. Si compartimos tal afirmación no hay excusa para no combatirlo. Pongámonos a ello.