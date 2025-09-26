El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los talleres de electromecánica son los que están menos incentivados para reparar ADAS FP

Los talleres siguen viendo a los ADAS como un reto

Juan Roig Valor

Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:00

Los Sistemas de Asistencia a la Conducción (ADAS) se consolidan como una pieza esencial en la evolución del automóvil hacia el futuro, tanto por su capacidad de reducir la siniestralidad como por el valor añadido que aportan a las marcas.

Sin embargo, su reparación y mantenimiento siguen siendo un reto para los talleres, que identifican la necesidad de mayor formación y de afrontar importantes inversiones en equipamiento. Así se desprende del estudio «El rol de los sistemas ADAS en la reparación de vehículos», enmarcado en el Proyecto VIDAS, una iniciativa conjunta de Bosch y la Fundación Española para la Seguridad Vial (Fesvial).

El informe, elaborado a partir de encuestas a más de 130 talleres de toda España, confirma el consenso sobre la relevancia de estos sistemas. El 89,4% de los profesionales cree que ayudan a reducir los accidentes de tráfico, mientras que ocho de cada diez los consideran un paso clave hacia el coche del futuro. Además, el 87% opina que cuantos más ADAS equipe un vehículo, menor será la siniestralidad.

Entre los beneficios percibidos, los talleres señalan que contribuyen a reducir malas conductas al volante (77%), agilizan los desplazamientos (72%) y aportan prestigio a la marca (69%). Sin embargo, se muestran más cautos en cuanto a su impacto medioambiental, ya que solo el 42% vincula los ADAS con una mejora de la eficiencia energética.

El estudio también recoge algunas críticas. Un 74% de los encuestados cree que estos sistemas encarecen el precio y el mantenimiento de los vehículos, y casi la mitad asegura que muchos conductores optan por desactivarlos porque los perciben como molestos. Asimismo, el 39% teme que puedan generar averías frecuentes, aunque otro 33% lo descarta.

La implantación de los ADAS está transformando la actividad de los talleres de electrónica del automóvil. Ocho de cada diez profesionales reconocen que estas tecnologías obligan a un reciclaje técnico, y un 58% las identifica como una oportunidad de negocio. Pese a ello, el nivel de preparación es desigual: mientras que el 58% afirma estar listo para reparar estos sistemas, un 26% admite que necesita más formación y un 16% reconoce no estar aún preparado.

Las principales barreras son el coste de los equipos de calibración —citado por el 75% de los encuestados—, la falta de formación específica (53%) y los problemas en la cadena de suministro de piezas (49%). También pesa la incertidumbre sobre la amortización de las inversiones, en un contexto en el que la facturación vinculada a ADAS es todavía reducida: dos de cada tres talleres consideran que hoy su peso en el negocio es bajo.

Entre las intervenciones más habituales se encuentra la recalibración de sensores, presente en el 78% de los talleres mejor preparados. También destacan la reparación de radares (49%), cámaras de vídeo (32,5%) y unidades de control electrónico (18%). A tres años vista, el 41,6% de los encuestados prevé que la reparación de ADAS representará un volumen considerable de su facturación.

En términos de conocimiento, los talleres se autocalifican con una nota media de 8,1 sobre 10, aunque los autores del estudio advierten de cierta sobrestimación. La mayoría ha recibido formación a través de cursos (54,5%) o documentación de proveedores (42%), mientras que un 38% se ha formado de manera autodidacta. La conclusión es clara: el 83% de los talleres cree necesario seguir formándose, con preferencia por materiales audiovisuales de fabricantes y cursos especializados.

Durante la presentación del informe se celebró una mesa de debate en la que se subrayó la importancia de la colaboración público-privada para responder a los desafíos de la formación y la inversión.

Vicente de las Heras, director de Ventas de Equipamiento de Taller de Bosch para España y Portugal, destacó que «la reparación de los sistemas ADAS es un tema de máxima seguridad para los ocupantes del vehículo y, por tanto, deben repararse con todas las garantías».

Ana Ávila, directora corporativa de Conepa, recordó que «el taller es garante de la seguridad vial y el usuario debe confiar en que cada reparación se lleva a cabo con el mayor compromiso». Por su parte, Pilar Gómez, directora del Instituto Nacional de Cualificaciones, defendió la necesidad de «establecer estándares de competencias profesionales que permitan una formación flexible en colaboración con el sector productivo».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  3. 3 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  4. 4

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  5. 5

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  6. 6 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  7. 7

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  8. 8

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  9. 9

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  10. 10

    Etxanobe plantea cambiar el sistema de acogida y pide ayuda contra las «mafias» que traen menas a Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los talleres siguen viendo a los ADAS como un reto

Los talleres siguen viendo a los ADAS como un reto