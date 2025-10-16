Stellantis lanza un programa filantrópico para combatir el abandono escolar

Canal Motor Jueves, 16 de octubre 2025, 08:50 Comenta Compartir

Stellantis ha presentado oficialmente «Stellantis Philanthropy», un programa que agrupa por primera vez todas las iniciativas de compromiso comunitario y apoyo a las regiones donde opera la compañía.

El lanzamiento tuvo lugar en el Stellantis Heritage HUB de Turín, coincidiendo con el evento «Future Days», la primera implementación del programa centrada en la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Nace con el objetivo de promover el progreso social y la educación, con un enfoque particular en la reducción del abandono escolar y el fomento del talento joven. Aunque comienza en Italia, Stellantis ha confirmado que el plan se expandirá globalmente a todas las regiones con presencia de la compañía.

En Europa, la iniciativa ya colabora con 40 organizaciones sin ánimo de lucro en nueve países, centrándose en formación profesional, digital, ambiental y científica.

Así, en Italia, el programa Stellantis Philanthropy trabajará con 12 organizaciones y tiene la ambiciosa meta de impactar a más de 17.000 niños en los próximos tres años. El proyecto «Future Days», desarrollado en colaboración con la organización Next Level, especializada en educación y formación juvenil, se centra en tres ejes fundamentales: la promoción de itinerarios de descubrimiento y participación en disciplinas STEM co-diseñados junto a docentes, científicos e investigadores; la mentoría personalizada y acompañamiento individualizado a los estudiantes más vulnerables; y la introducción del innovador programa EduCoach, destinado a apoyar a 60 docentes en el fortalecimiento de sus prácticas educativas. Solo a través de la colaboración con Next Level en Italia, Stellantis prevé involucrar a 10.000 estudiantes, 350 docentes y más de 8.000 familias en seis regiones italianas para el año 2027.

El programa «Stellantis Philanthropy» integra otras iniciativas clave de la compañía como el impulso al voluntariado corporativo a través de «Stellantis Motor Citizens» (donde 95 voluntarios han donado más de 500 horas a proyectos como «Future Days») y el reconocimiento a la excelencia académica mediante los «Stellantis Student Awards», un programa global activo desde hace más de 30 años. Xavier Chereau, Stellantis Chief Human Resources and Sustainability Officer, declaró que «Stellantis Philanthropy es el reflejo de quiénes somos y en qué creemos. Al reunir nuestras iniciativas de Philanthropy, Motor Citizens y Student Awards bajo una identidad compartida, reafirmamos nuestro profundo compromiso con la valorización de las personas y con el apoyo a la educación y al progreso social en todas las regiones».

El evento de lanzamiento en Turín fue protagonizado por 700 estudiantes de siete escuelas, que participaron en un dinámico formato de «Business Speed Dating» con más de 30 profesionales de diversos sectores, dialogando sobre la pregunta: «¿Cómo encontraste el trabajo de tus sueños?».

La jornada contó con la participación de figuras destacadas como Antonella Bruno (Managing Director de Stellantis Italia), Jean Philippe Imparato (CEO de Maserati) y autoridades políticas como el Alcalde de Turín, Stefano Lo Russo. El Ministro italiano de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, también compartió su apoyo mediante un mensaje en vídeo. Stellantis y Next Level reafirman con este programa su compromiso en la lucha contra el abandono escolar y la brecha de competencias, citando datos como que solo el 6% de los estudiantes provenientes de familias con bajo nivel educativo acceden a estudios universitarios, y la brecha significativa de competencias en lengua italiana y matemáticas en el sur del país.

