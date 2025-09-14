Lancia cierra el relanzamiento de la marca con las versiones deportivas del Ypsilon

José Ramón Alonso Trigueros Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:55 Comenta Compartir

Lancia cierra el círculo de lo que es el relanzamiento de la marca con la llegada a los concesionarios de las versiones más deportivas del nuevo Ypsilon, las HF y la HF Line, la primera de ellas con 280 CV que solo llegará en versión eléctrica. El resto de la gama, la Ypsilon y la LX, cuentan con versiones eléctrica e híbrida con precios que arrancan en los 24.200 euros.

La versión Ibrida, equipada con un motor híbrido de 48 V desarrolla 110 CV, y la versión eléctrica ofrece una potencia de 156 CV y una autonomía de hasta 425 km. La gama la completa la motorización eléctrica de 280 CV del acabado Ypsilon HF, el modelo más caro con un precio de 45.500 euros.

Desde la marca se han fijado que al final de este año habrán matriculado cerca de 1.000 unidades, con un mix de ventas de un 5% para los acabados HF, el 18% para los Ypsilon eléctricos y el resto (más del 70%) serán híbridos.

El nuevo Ypsilon está montado sobre la plataforma CMP2, que para Lancia se le ha ensanchado en 2,5 centímetros en el ancho de vía respecto a otras marcas de Stellantis que utilizan la misma base del segmento B. Además, para las versiones HF, se han colocado paneles de aislamiento acústico en la parte superior de las puertas, capó y los arcos de las ruedas.

Al volante, el Lancia Ypsilon se comporta como un bisturí por la precisión en las trazadas por carreteras reviradas, además de ofrecer una respuesta impecable en autovías a la hora de acelerar y superar situaciones complicadas durante la conducción.

En cuanto a las ayudas incorpora tecnologías que aseguran una conducción autónoma de nivel 2 y asistente de aparcamiento. En el interior destacan las pantallas de 10,25 pulgadas.

Como homenaje al legado histórico de Lancia, la silueta del Ypsilon presenta formas suaves heredadas de modelos históricos como los Aurelia y Flaminia. En la zaga, los faros LED redondos son un guiño al Lancia Stratos , mientras que el nombre del modelo en caligrafía que imita la escritura manual sigue la estela de los Fulvia, Flavia o Flaminia.

La versión más deportiva de la gama es el Lancia Ypsilon HF, un modelo que recupera las siglas míticas de la marca y que está equipado con un motor 100% eléctrico de 280 CV que entrega 345 Nm de par, ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos, diferencial Torsen y un sistema de frenos Alcon, Alcanza una velocidad máxima de 180 km/h y ofrece una autonomía de 370 km con neumáticos estándar (según el ciclo WLTP) gracias a una batería de iones de litio de 54 kWh (400 V) y una carga rápida de hasta 100 km en 10 minutos.

Diseñado para quienes buscan emociones deportivas el nuevo acabado Ypsilon HF tiene la opción híbrida de 110 CV con 48 V que permite alcanzar una velocidad máxima de 190 km/h en 9,3 segundos.

Los acabados HF y HF Line cuentan con el nuevo logotipo Red Elephant, paragolpes exclusivos, insignias oscuras, un salpicadero en color azul eléctrico y asientos deportivos. Los paragolpes delanteros específicos con el logotipo HF, las llantas de aleación de 18 pulgadas, el difusor trasero y los pasos de rueda crean un perfil musculoso y agresivo, que se ha realzado con insignias oscuras, una vía ensanchada en 30 mm y una suspensión rebajada en 20 mm.