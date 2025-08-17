El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao
Nuevo Corvette ZR1X F. P.

Corvette ZR1X: 1250 caballos de potencia y un diseño que evoca el pasado

J. Bacorelle

Domingo, 17 de agosto 2025, 11:20

Chevrolet ha desvelado los detalles del nuevo Corvette ZR1X de 2026, un «hipercoche americano» que se presenta como el Corvette más avanzado de la historia.

Con una potencia de 1.250 caballos de potencia y una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de dos segundos, este nuevo modelo llega al mercado con un precio de partida de 207,395 dólares.

Además del anuncio de los precios, la marca ha revelado una edición especial de producción limitada: el Corvette ZR1X Quail Silver Limited Edition.

Esta versión exclusiva estará disponible únicamente en la carrocería convertible 3LZ y se distingue por sus acabados de alta gama y una característica histórica: la primera pintura de producción en acabado mate, llamada Blade Silver Matte, que Chevrolet ofrece desde la década de 1960.

Corvette C1 de 1957-1959

La pintura Blade Silver Matte, inspirada en el color Inca Silver del Corvette C1 de 1957-1959, marca un «momento significativo» para la marca. Phil Zak, director ejecutivo de diseño de Global Chevrolet, afirmó que «este nuevo acabado crea una sensación distintiva de alta gama y ofrece una rara oportunidad de poseer una expresión verdaderamente única del Corvette».

Interior de la edición limitada del nuevo Corvette F. P.

Esta edición especial, con un precio inicial de $241,395, no solo incluye la pintura exclusiva, sino también un interior con una combinación de colores Sky Cool y Medium Ash Gray con toques Habanero, pinzas de freno naranjas, puntas de escape en negro y espejos pintados en un tono Carbon Flash. Cada vehículo llevará una placa conmemorativa con un número de edición limitada.

El debut oficial del Corvette ZR1X Quail Silver Limited Edition tendrá lugar en «The Quail, A Motorsports Gathering» en Carmel, California, el 15 de agosto. La producción de esta versión exclusiva comenzará el próximo año.

El Corvette ZR1X estará disponible a finales de 2025 y se fabricará con orgullo en la planta de General Motors en Bowling Green, Kentucky.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao
  2. 2

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  3. 3

    «A mis 60 años nunca me habían robado en fiestas»
  4. 4

    Un problema técnico en el montaje del escenario obliga a cancelar el concierto de Abandoibarra
  5. 5 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro
  6. 6

    El Athletic rescinde el contrato de Adu Ares, que ficha por el Eibar
  7. 7

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  8. 8

    El alto absentismo impulsa la contratación de detectives privados en Euskadi: «Hay empresarios desesperados»
  9. 9

    «Nadie que no pueda volver a su profesión tendría que entrar en política»
  10. 10

    El pregón de Francis Díez, cantante de Doctor Deseo: «Que la fiesta sea una orgía de los sentidos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Corvette ZR1X: 1250 caballos de potencia y un diseño que evoca el pasado

Corvette ZR1X: 1250 caballos de potencia y un diseño que evoca el pasado