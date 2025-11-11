El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Operarios de Stellantis ensamblan celdas de una batería CATL FP

CATL pagará 35 millones de dólares para recuperar su mina de litio en China

Juan Roig Valor

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:48

Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos, deberá abonar 247 millones de yuanes (unos 35 millones de euros) para obtener los derechos de explotación de su mina de litio Jianxiawo, ubicada en la ciudad china de Yichun.

La cifra fue publicada por el Departamento de Recursos Naturales de la provincia de Jiangxi, que difundió una valoración elaborada por una empresa designada por el Gobierno.

El pago es un requisito indispensable para que las autoridades aprueben la licencia minera y la compañía pueda reanudar la producción, suspendida desde agosto tras expirar el permiso de explotación. Según analistas de UBS, el importe fijado es «significativamente inferior a lo esperado», lo que podría acelerar la reapertura de la mina.

CATL no ha hecho comentarios sobre la decisión, que representa un paso clave en su intento por recuperar el control total de Jianxiawo, responsable de alrededor del 3% de la producción mundial de litio.

La operación se considera estratégica en un contexto de creciente supervisión del Gobierno chino sobre las cadenas de suministro de minerales críticos para la industria de las baterías.

Además del pago por los derechos, CATL ya ha obtenido la aprobación oficial de sus reservas en Jianxiawo, otro de los trámites necesarios para recibir la licencia definitiva y reactivar la actividad minera.

