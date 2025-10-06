«Trabajo para poder jugar en el Mirandés»

Ángel Garraza Lunes, 6 de octubre 2025, 19:22 Comenta Compartir

«Estoy feliz por mi debut, por debutar con esta camiseta. Este club ha hecho cosas importantes, ya dije que desde hace años me hacía especial ilusión poder jugar aquí y ha sido un debut agridulce porque nos empatan en los últimos minutos, aunque lo fue en un campo difícil. Hay que darle valor a este punto y a esa resiliencia y trabajo del equipo en los últimos minutos». Así responde Etienne Eto'o a la pregunta formulada por EL CORREO sobre sus sensaciones después de debutar en Zorrilla como rojillo. El último efectivo que lo ha hecho.

Eto'o (23 años) marcó en su debut, prácticamente en uno de los primeros balones que tocó, si bien no subió al marcador por fuera de juego. Justo, pero lo era. «Lo único que piensas, por la demarcación que ocupo, es en marcar gol, en ayudar a mis compañeros con lo que yo sé hacer, que es de cara a portería intentar marcar esa diferencia. No se ha podido dar en mi debut, pero voy a seguir trabajando igual».

El mallorquín recuerda en cuanto al gol que se cantó en la esquina visitante del estadio pucelano, pero que no se contabilizó que «en una contra intento romper por detrás de Carlos y así fue. Intenté recortar y finalizar al palo corto, con la mala suerte de que estaba un poco adelantado, pero me quedo con el trabajo de los compañeros. A ver si el siguiente que marque sí sube al marcador».

Como todos los jugadores, el delantero desea tener muchos más minutos como rojillo. Es lógico. Lo sorprendente sería lo contrario. «Lo que puedo hacer es intentar trabajar, intentar demostrar al míster esa ilusión, ganas y ambición que tengo yo de jugar en el Mirandés, de poder instalarme en el fútbol profesional, de poder ir más arriba posible en función de lo que me den mis posibilidades. Eso pasa por el día a día y por hacer un gran año junto a mis compañeros».

Este periódico le preguntó en días pasados a Fran Justo por su evolución. El técnico pedía paciencia porque es un futbolista que se tiene que adaptar a Segunda División y al fútbol profesional después de recalar desde Tercera RFEF. ¿Qué reflexión le merece al protagonista? «El míster es el que decide y el que manda», lanza como primer argumento. «Nosotros estamos aquí para hacer nuestro trabajo, se nos paga para hacer nuestro trabajo y para que cuando nos necesitan intentemos hacerlo lo mejor posible. Ha sido en Valladolid, agradezco al club y al míster la oportunidad y ahora, espero rendir para que decida ponerme más».

Hoy arranca la preparación con motivo del duelo que tendrá lugar ante el Leganés en Mendizorroza. Un partido como local, el cuarto, donde los puntos se han resistido hasta la fecha al no contabilizar ninguno. «Este punto que hemos conseguido en Valladolid lo tenemos que hacer bueno en Mendizorroza el próximo sábado. Creo que somos un gran equipo, con grandes jugadores llamados a hacer grandes cosas y eso pasa por sacar ese primer partido en casa de esta semana».

Eto'o subraya que «estamos capacitados para hacerlo porque tenemos un gran grupo de jugadores y de forma conjunta con el cuerpo técnico, seguro que trabajaremos a lo largo de la semana para dar una alegría a la afición, que se lo merece mucho».

Una afición que arropó al Mirandés en Zorrilla. Cerca de 500 hinchas se dieron cita en la esquina habilitada para la afición visitante (algunos más repartidos en otros graderíos) y fueron ellos a los que se escuchó en todo momento. «Fue especial el ambiente, vengo de un club, el Rayo, que también se mueve mucho por nosotros, pero es bonito sentir esto en el Mirandés porque sientes que la gente te quiere, te apoya y da todo por su club».

Hacer una gran temporada

El último debutante enfatiza que «la ilusión que tienen es venir el fin de semana a ver a sus chicos jugar y nosotros, intentamos dar todo en el campo para que se sientan orgullosos de nosotros. Esperamos que lo hayamos conseguido en Valladolid y ahora nos queda trabajar, trabajar y trabajar para hacer un gran año y que se sientan plenamente orgullosos de sus jugadores».

De momento, lo que espera es poder aportar al colectivo tras participar durante 24 minutos oficiales al reemplazar en el segundo tiempo a El Jebari.

