«El punto conseguido nos va a dar mucha fuerza» dice el defensa del Mirandés, Iker Córdoba

A nadie se le escapa que en esto del mundo del fútbol lo elogios son habitualmente para quienes acaban viendo puerta y marcando los goles ... que dan la victoria y que cuando los resultados no son tan positivos como se desea, el foco se pone siempre en los jugadores que desarrollan su labor en la zaga. Los defensas suelen ser los señalados, pero no hay que olvidar que este deporte es una cuestión de equipo y que en conjuntos como el Mirandés los éxitos y los fracasos deben medirse gracias a la labor conjunta. Hay que defender en bloque y atacar del mismo modo.

El sábado el Mirandés logró puntuar por primera vez en casa y, además, dejó la portería a cero. Para que las cosas acabaran así colaboró en la zaga Iker Córdoba que, tras el duelo se mostró «satisfecho con el trabajo que ha hecho el equipo. Creo que tenemos que sacar muchas cosas positivas de este partido».

Algo que entendía el defensa rojillo que adquiría más valor si se tenía en cuenta que enfrente tuvieron en Mendizorroza «a un gran equipo, a un recién descendido. Así que hay que estar contentos por haber conseguido este punto aquí en Mendi porque nos va a dar mucha fuerza y nos va a servir para miran hacia adelante».

Se conseguía sumar por primera vez en casa y se hacía además después de haber conseguido echar el candado y, por primera vez en esta temporada, no encajar ni un solo gol. Circunstancia que Iker Córdoba, como defensa que es, valora quizás más que otros rojillos que se desenvuelven en otras zonas del campo.

«Yo pienso que dejar la puerta a cero en los partidos te ayuda mucho a crecer como jugadores que atacamos y buscamos marcar».

En el choque ante el conjunto pepinero ocasiones hubo, y muy claras, por cierto, pero el sábado la fortuna no estuvo del lado de los rojillos. «Hemos sido capaces de crear peligro, pero no hemos tenido la fortuna de que las ocasiones fructificaran. Eso es lo que ha faltado para haber podido conseguir la victoria».

Pese a todo estaba contento porque, como es bien sabido el fútbol es también un deporte en el que las sensaciones son importantes para conseguir los objetivos y el zaguero insistió en que era «importante haber dejado la puerta a cero, eso es siempre una buena sensación, y ayuda».

Finalizado el último partido de los rojillos Iker hizo un balance de su participación en el equipo y dijo que está «bastante cómodo, creo que estoy aportando lo que puedo y la verdad es que jugando como estamos haciéndolo con defensa de cinco estoy bastante cómodo».

Su historia con el Mirandés comenzó con la más tempranera expulsión de un jugador rojillo y se está amoldando a jugar como le pide Fran Justo que ha contado con él en todas las citas en las que ha estado disponible.

En la última, una vez más el equipo tuvo el apoyo de la grada, y el defensa, lo agradeció. «Mendi no es nuestra casa, pero no sentimos como si estuviéramos en ella y tenemos que agradecer el apoyo que nos da nuestra gente». Por la afición y por ellos de cara al futuro lo que sabe es que «de ahora en adelante tenemos que seguir trabajando a tope y en la misma línea», zanjó.