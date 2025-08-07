Osasuna paraliza la salida de Jon García pese al interés de Racing y Mirandés

Parecía tenerlo hecho con el Racing de Santander, que ha pujado con fuerza en las últimas semanas, pero el medio 'Voces del Sardinero' ya informaba ... ayer, en la previa del amistoso del Mirandés en Tafalla, que el conjunto rojillo se había metido por medio para intentar la incorporación de Jon García, el talentoso mediapunta pamploné de 22 años.

De acuerdo a lo publicado por diferentes medios cántabros, el cuadro racinguista tenía muy avanzada la operación, a falta de flecos, para obtener el préstamo del jugador por una temporada con opción de compra. El Mirandés, por su parte y siempre de acuerdo a la información del VDS, habría llamado directamente a Alessio Lisci y su equipo para interesarse por el futbolista de 22 años y solicitar una cesión simple, sin ninguna cláusula, también por un curso.

Con ambas escuadras pujando por hacerse con los servicios del jugador, tratando de convencer al club propietario y al entorno del futbolista, el guión ha dado un giro que, en principio, no estaba contemplado.

Y es que, según ha podido saber EL CORREO, Osasuna estaría valorando declinar ambas ofertas y quedarse con el jugador. García está convenciendo al entrenador italiano en pretemporada y creen que puede tener condiciones suficientes para dar el salto a Primera desde ya. Además, también tienen claro que no quieren que el filial se debilite, llegado el caso de que no tenga espacio u oportunidades en el primer equipo. Su visión de juego, verticalidad y talento entre líneas son atributos no tan frecuentes en todas las plantillas, por lo que todo apunta a que, si no hay un nuevo cambio de rumbo, el canterano podría quedarse en casa, que es también su deseo.