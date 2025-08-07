El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lisci está encantado con los atributos del joven mediapunta. Iñigo Porto.

Osasuna paraliza la salida de Jon García pese al interés de Racing y Mirandés

Lisci no quiere que el filial se debilite, le gusta el mediapunta y podría tener oportunidades en su equipo

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:57

Parecía tenerlo hecho con el Racing de Santander, que ha pujado con fuerza en las últimas semanas, pero el medio 'Voces del Sardinero' ya informaba ... ayer, en la previa del amistoso del Mirandés en Tafalla, que el conjunto rojillo se había metido por medio para intentar la incorporación de Jon García, el talentoso mediapunta pamploné de 22 años.

