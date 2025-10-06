El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Astorga cayó en la última jornada ante el Fabril. Atlético Astorga

El Mirandés visitará al Astorga en la primera ronda de Copa

El duelo a partido único tendrá lugar en la última semana de octubre

Ángel Garraza

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:37

Comenta

La competición quedó dividida en cuatro cuadrantes. El Mirandés estaba en el Grupo 1, donde le ha correspondido medirse con el Atlético Astorga en la primera cita copera del curso 2025/26. El rival maragato es un conjunto de Segunda Federación.

Su campo es la Eragudina y el equipo se encuentra en posiciones de descenso a Tercera RFEF, de donde ascendió hace meses tras ser rival del Mirandés B.

El defensa central del cuadro jabato, Martín Pascual, ha estado presente en el sorteo celebrado en Las Rozas. Aquí, ha destacado que «el Mirandés ha hecho unas muy buenas actuaciones en este torneo, así que lo vamos a afrontar con muchas ganas y mucha motivación».

Dos semifinales contemplan al club en su historia más reciente, si bien en la última edición cayó ante el Sant Andreu (2-1).

Un total de 56 emparejamientos de la primera ronda de la Copa del Rey en la que medirán sus fuerzas 112 de los 116 equipos se conocieron este lunes. No entraron en el sorteo los cuatro equipos participantes en la Supercopa: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic, que están exentos de las dos primeras rondas.

La Federación ha introducido una novedad, la de proximidad geográfica, una demanda especialmente por parte de los equipos más modestos. El Mirandés quedó enmarcado junto a otros 33 equipos de Castilla y León, Euskadi, La Rioja, Asturias y Galicia, las Comunidades que aportaban equipos para la composición de este grupo.

