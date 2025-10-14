El Mirandés se medirá al conjunto más en forma de Segunda

Al fútbol no se gana con el nombre y, si no es así, que se lo digan a la Agrupación Deportiva Ceuta. Recién ascendido a ... Segunda División, el equipo de la ciudad autónoma está cuajando un inicio de temporada más que notable y, tras unas primeras jornadas de aclimatación a la categoría, ha enlazado una serie de encuentros que le coloca como el conjunto más en forma de la competición.

Y es que los de José Juan Romero llevan seis jornadas sin conocer la derrota con tres triunfos y tres empates. En esta buena racha, el equipo blanquillo ha derrotado a Huesca, Real Zaragoza y Eibar, mientras que también ha sumado empates ante el Castellón, Cádiz y Albacete Balompié.

En total, 12 puntos al zurrón que le han llevado a la zona media de la clasificación, son decimocuartos, pero también cabe destacar que han dejado la portería a cero en sus últimos cuatro choques. Con la derrota del Deportivo de la Coruña en Málaga, el Ceuta se convirtió en el mejor conjunto del último mes y medio de torneo, o lo que es lo mismo, en las últimas seis jornadas de Liga, y le ha situado a 3 puntos tanto de los puestos de playoff, que marca la UD Las Palmas; como de la zona de descenso, encabezada por el propio Mirandés.

El cuadro delEstadio Alfonso Murube ha sido capaz de enderezar un primer mes de competición más que complicado, ya que cayó derrotado en las primeras tres jornadas de liga y se colocó como farolillo rojo.

Desde entonces, la clasificación de las últimas seis jornadas estaría liderada por la AD Ceuta y Córdoba, con 12 puntos; seguidos por el Dépor, Castellón, Cádiz y UD Las Palmas, con 11; Almería con 10, Granada, Albacete Balompié con 9; Eibar, Leganés, Burgos, Cultural Leonesa y Real Valladolid con 8, Racing Santander y Andorra con 7, Mirandés y Huesca con 6, Sanse y Zaragoza con 5, Málaga con 4 y Sporting con 3.

Pertenencia

El histórico ascenso a Segunda División después de 45 años generó un gran impacto social y económico en la ciudad autónoma. Entre las fortalezas del club se incluye un fuerte apoyo de la afición, el lazo entre equipo y ciudad, muy semejante al que se vive en Miranda y que se refleja en el sentimiento general.

La parroquia ceutí está volcada con su equipo, el proyecto deportivo ha sido confeccionado para competir en la división de plata de igual a igual con el resto de equipos. De hecho, han firmado a jugadores de mucha calidad y experiencia en el fútbol profesional, y están dando resultados de forma inminente.

Entradas a la venta

El club mirandesista puso ayer a la venta las entradas para el encuentro correspondiente a la jornada 10 de LaLiga Hypermotion que medirá al conjunto de Fran Justo con la AD Ceuta este sábado, a partir de las 16.15 horas, en el estadio Alfonso Murube.

El precio de las localidades para la parroquia visitante es de 25 euros y se pueden adquirir hasta mañana, 16 de octubre, a las 12.00 horas. Será la primera vez que el cuadro delEbro visite Ceuta con la intención de seguir prolongando las buenas sensaciones fuera de casa y, por ende, continuar sacando buenos resultados a domicilio.

Para rtetirar las entradas visitantes, será necesario indicar nombre, apellidos, DNI y correo electrónico a la hora de la compra. Las localidades se enviarán de manera digital a la dirección email indicada por los aficionados.

Por su parte, la entidad caballa también ha puesto en marcha la venta de localidades para la parroquia de la ciudad autónoma. Así las cosas, los tickets para presenciar el duelo con el Mirandés ya están disponibles con los siguientes precios: Gol a 25 euros, Preferencia a 30 euros y Tribuna, 40 euros.

El equipo de JJ Romero regresa a casa después del empate sin goles ante el Albacete Balompié en el Carlos Belmonte, un duelo exigente frente a uno de los conjuntos potentes de la categoría.

Ahora, comienzan a preparar un ambiente de gala para recibir a los rojillos. Tal y cómo avanzan los medios locales, la contienda frente al Mirandés se presenta como un partido clave para consolidar la buena dinámica y mantener el impulso en la clasificación. La afición volverá a ser determinante, como en las grandes citas, empujando desde la previa y durante los noventa minutos. Ambiente de gala para un choque con dos equipos con hambre.