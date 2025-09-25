El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alberto Marí es uno de los futbolistas cedidos, que en su caso aún no ha podido debutar como jabato. Avelino Gómez

El Mirandés lidera esta temporada el apartado de cedidos en las ligas europeas

Es el que tiene más jugadores prestados (17), seis más que la Juve Stabia, de la Serie B italiana, que es el segundo, con 11

Ángel Garraza

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:08

Es de dominio público que el Mirandés tira de cesiones tanto por devoción como por obligación. Porque es un mercado que le ha ido de ... manera excepcional todos estos años y porque en materia económica no tiene el suficiente músculo financiero como para competir con el resto de adversarios de la categoría de plata. Y ya se sabe que aunque se trata de una entidad saneada fruto de su magnífica gestión, le dejan gastar (LaLiga) menos de lo que podría asumir. Es una filosofía que esta temporada ya le ha puesto en cabeza del continente europeo en cuanto a la captación de futbolistas a préstamo.

