El Mirandés lidera esta temporada el apartado de cedidos en las ligas europeas

Es de dominio público que el Mirandés tira de cesiones tanto por devoción como por obligación. Porque es un mercado que le ha ido de ... manera excepcional todos estos años y porque en materia económica no tiene el suficiente músculo financiero como para competir con el resto de adversarios de la categoría de plata. Y ya se sabe que aunque se trata de una entidad saneada fruto de su magnífica gestión, le dejan gastar (LaLiga) menos de lo que podría asumir. Es una filosofía que esta temporada ya le ha puesto en cabeza del continente europeo en cuanto a la captación de futbolistas a préstamo.

Acumula este ejercicio en su plantilla un total de 17 futbolistas cedidos. Este número equivale a más del 70% de un plantel compuesto por 24 jugadores, que suma casi 13 millones de euros de valor de mercado, cuando la tasación total del Mirandés es de 15,85 millones.

No hay ningún otro conjunto de las grandes ligas europeas que llegue a este número de jugadores prestados que reúne el Mirandés. Así se confirma desde el portal especializado en la materia Transfermarkt, que lo define como 'el campeón de Europa en cesiones'.

El equipo de Miranda, en el repaso que se hace desde esta prestigiosa base de datos de fútbol, aventaja en seis profesionales al segundo del ranking, la Juve Stabia de la Serie B italiana, una categoría que predomina en esta estadística con hasta seis conjuntos igualados con éste. El Cremonese de, la Serie A, y el Empoli, de la Serie B, cierran el podio con nueve préstamos por cabeza.

Después de ellos, aparecen siete clubes que albergan en sus plantillas a ocho cedidos cada uno. Aquí figuran otros dos de la Segunda División española: Andorra (hecho que ya recogió EL CORREO en los días previos al emparejamiento entre ambos) y Cultural Leonesa, recién ascendidos a la categoría de plata.

Además, el Nuremberg germano, de la Bundesliga 2, y los italianos de la categoría de plata transalpina, Bari, Frosinone, Pescara y Spezia completan esta clasificación de los cinco grandes campeonatos de Primera y Segunda en Europa.

El Mirandés lo encabeza y a nivel mundial aparece en los primeros puestos porque los 17 cedidos del Mirandés solo se ven superados por tres clubes profesionales, el Gimcheon Sangmu, de Corea del Sur, el Young Lions, de Singapur y el Central Córdoba de Argentina.

Cabe recordar que los miembros de la plantilla que están sujetos a esta condición son Thiago Helguera, Petit, Hugo Novoa, Pica, Aarón Martín, Carlos Fernández, Alberto Marí, Cardero, El Jebari, Bauza, Barea, Varela, Pablo Pérez, Eto'o, Iker Córdoba, Pablo López y Tamarit.

Los siete futbolistas restantes defienden esta campaña al Mirandés en propiedad.