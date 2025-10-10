El Mirandés jugará en Astorga el miércoles, 29, a las 20.00 horas Es la primera eliminatoria de Copa; en Liga, recibirá al Sporting el viernes, 7 de noviembre en Mendizorroza

Ya se conoce el horario de la primera eliminatoria de Copa. Al Mirandés le ha correspondido jugar el próximo día 29 de octubre, miércoles, frente al Astorga en el campo La Eragudina. El duelo ha quedado fijado para las ocho de la tarde.

Cabe recordar que el cuadro leonés ascendió el pasado curso a Segunda Federación, categoría que intentará mantener esta campaña. Si los locales superan a los rojillos recibirán, seguro, a un equipo de Primera División. Si es al revés y es el bloque jabato el que supera el cruce, deberá esperar alguna ronda más para medirse con un adversario de la élite.

Minutos antes, desde LaLiga se ha dado a conocer otro horario, en esta ocasión el de la jornada decimotercera. Los mirandesistas recibirán en Mendizorroza al Sporting el viernes 7 de noviembre a las 20.30 horas.

De esta forma, es el segundo compromiso que afrontarán en ese día de la semana tras haber jugado contra el Zaragoza también en el quinto día de la semana.

