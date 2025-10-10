«El Mirandés ha incidido en mantener la portería a cero»

Ángel Garraza Viernes, 10 de octubre 2025, 14:48 | Actualizado 14:53h. Comenta Compartir

El entrenador del Mirandés, Fran Justo, tiene claro que el equipo debe cumplir una premisa para conseguir buenos resultados en cualquier lugar y, en este sentido, como local. «En mantener la portería a cero sí hemos incidido esta semana... y todas, aunque me quedo con que sólo un equipo nos ha hecho más de un gol. Somos capaces de contrarrestar al contrario pero nos falta ese partido completo».

Así lo ha manifestado en la previa del duelo ante el Leganés de este sábado. Se trata, principalmente, «de hacerlo bien durante 95 minutos. Y tenemos que caminar hacia esa portería a cero porque, desde ahí, es como vamos a crecer. En Mendizorroza hay un común denominador: que todos los partidos nos hemos puesto por detrás en el marcador en el primer tramo de partido».

Problema identificado «En Mendizorroza siempre hemos recibido gol en el primer tramo de partido; hay que mejorar en esto»

Es, en este capítulo, donde «tenemos que incidir y donde tenemos un margen de mejora más grande que por llevar el peso del partido, que por atacar mejor, que por presionar más alto o más bajo... Tenemos que identificar esto porque una vez que te pones por detrás los equipos visitantes cuando se adelantan te lo ponen más complicado. Es lo que hacemos nosotros cuando hemos puntuado fuera».

El preparador de Ourense estima que no se parecerá nada el partido al que jugó el equipo el domingo en Valladolid sino más al que «nos planteó el Deportivo cuando visitó Vitoria. Juegan con una estructura más similar, con futbolistas arriba peligrosos. Como no estés bien ajustado y en las vigilancias en cualquier momento te pueden hacer gol».

Sin ganar en Vitoria «No podemos generar una bola, una ansiedad que no nos beneficia a ninguno»

Ha hecho hincapié, asimismo, en «desviar el foco de que no hemos ganado en Mendizorroza y ponerlo en que se hagan las cosas como las hizo el Mirandés en muchas fases del partido en Valladolid. Si somos capaces de hacer eso, el resultado va a ser una consecuencia. Todos los que queremos al Mirandés deseamos ganar en casa, pero lo que no podemos es generar una bola, una ansiedad que no nos beneficia a ninguno».

Sostiene que es «en los malos momentos cuando se ve a los grandes jugadores, a los grandes clubes y a las grandes aficiones y es ahora, cuando tenemos que estar más unidos que nunca. Una vez que consigamos la primera victoria, seguro que la segunda es más fácil».

Se han visto variaciones en las alineaciones. ¿Se busca más un once tipo, un bloque o que los futbolistas se adapten a un sistema y un dibujo determinado? «Creo que todos los equipos intentan a estas alturas ir hacia un once que se vaya repitiendo cuantas más semanas mejor y eso hace que lleguen los resultados, pero a la vez tengo que conjugar la plantilla que tengo con que los futbolistas se sientan vivos y que todos los jugadores crean que puedan aportar porque esa va a ser una de las fortalezas como Mirandés. Tenemos una plantilla larga y diferentes posibilidades».

El portero Nikic es baja al estar concentrado con la selección de Montenegro y es duda Carlos Fernández.

