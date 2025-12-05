El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juan Gutiérrez conversa con el colegiado navarro Alejandro Morilla en el choque ante el Sanse. Avelino Gómez

El Mirandés es el equipo que recibe más tarjetas amarillas en Segunda División

Lidera la categoría en este apartado con 51, más dos rojas, por las 48 que suman los que le siguen: Córdoba y Real Sociedad B

Ángel Garraza

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:04

No es algo habitual en un Mirandés que mantiene un perfil determinado de plantilla en los últimos años. Un bloque joven, hasta ingenuo en algunos ... aspectos del juego, principalmente en los compases iniciales del campeonato, que nunca se ha caracterizado –ahora, tampoco– por practicar un juego sucio, perder tiempo... Por poner en práctica el 'otro fútbol' en definitiva.

