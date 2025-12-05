El Mirandés es el equipo que recibe más tarjetas amarillas en Segunda División

No es algo habitual en un Mirandés que mantiene un perfil determinado de plantilla en los últimos años. Un bloque joven, hasta ingenuo en algunos ... aspectos del juego, principalmente en los compases iniciales del campeonato, que nunca se ha caracterizado –ahora, tampoco– por practicar un juego sucio, perder tiempo... Por poner en práctica el 'otro fútbol' en definitiva.

No es el caso de un plantel cuya gran parte de efectivos llegan de categorías inferiores, de clubes en los que están acostumbrados, en muchos casos, a precisamente todo lo contrario. A ser dominadores y recibir tarascadas y lances similares de los contrarios. Así que la explicación de un hecho que lleva a la escuadra rojilla a ser la más amonestada de toda la categoría de plata tiene que llegar por otros argumentos.

Un deficiente estado de forma, al menos para competir en Segunda División, que provoca que los futbolistas lleguen tarde a algunas acciones o no sepan manejar otras. O el hecho de verse abajo en la clasificación, de momento sin despegar, lo que origina cierta desesperación durante el partido en forma de queja o protesta hacia los jueces sobre el verde.

O porque el colectivo arbitral mira con excesivo celo todo lo que hace el Mirandés dentro y fuera del rectángulo de juego. Que también. Y es que hay una frase que se suele corear ahora en Mendizorroza, antes en Anduva, para referirse a ello: 'Qué fácil es pitar al Mirandés'.

Juan Gutiérrez y Bauza, con 8 cada uno, son dos de los 4 jugadores más amonestados de la competición

La afición lamenta que no se mida con el 'mismo rasero' a los dos equipos en liza, una circunstancia que se ha puesto de manifiesto en más de un encuentro; lo que para uno es cartulina, para el otro no. O si los mirandesistas reciben una tarjeta a las primeras de cambio, tiene que pasar mucho tiempo para que se la muestren a algún jugador adversario.

Uno de los muchos tópicos del mundo del fútbol revela que 'en caso de duda, siempre se beneficia al grande' y por mucho que se haya quedado a las puertas de un ascenso a Primera División, el club de Miranda no lo es en el fútbol profesional pese a sus doce campañas en LaLiga.

Por un poco de todo. Pero si hay un registro que encabeza, y no precisamente positivo, es el de las tarjetas amarillas recibidas: un total de 51 ha visto en 17 jornadas, a las que hay que sumar las dos rojas que han percibido Iker Córdoba (en los primeros segundos de la competición) y el portero Juanpa, por protestar en el banquillo.

El Córdoba y el filial de la Real, ambos con 48 cada uno, son los que le siguen en atención arbitral. Los andaluces han visto una roja más, tres en total, y los 'porrillos', una. La Cultural, con sólo 22 amarillas, es el menos amonestado.

Dos futbolistas rojillos, el central Juan Gutiérrez, y el mediocampista Bauza aparecen con 8 cada uno, lo que se traduce en que son dos de los cuatro más tarjeteados de Segunda. Corpas (Eibar) y Climent (Cádiz), han sido objeto de idéntico número. Por cierto, Iker Córdoba está apercibido con cuatro amarillas.