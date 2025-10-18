Sin ideas y siempre a merced del rival

El estreno del Mirandés en terreno ceutí, en el Alfonso Murube acabó convirtiéndose en una pesadilla. La odisea de viaje que tuvieron que realizar los ... rojillos para llegar al campo en el que iban a medir sus fuerzas ante un equipo que pese a ser un recién ascendido está es un estado de forma increíble, terminó con una derrota inapelable y ante la que no cabe poner excusas, que se forjó ya en los primeros minutos del choque. El Mirandés ofreció una pésima imagen, se mostró muy frágil y no tuvo capacidad de reacción.

El conjunto de Fran Justo, que en esta ocasión no hizo más que un cambio en el 'once' con respecto a la pasada semana al dar entrada a Alberto Marí –fue titular por primera vez–, por Petit, no entró bien en el partido y en menos que canta un gallo, sin que se hubieran cumplido los primeros cinco minutos ya se vio por detrás en el marcador. Es algo que puede ocurrir, no cabe duda, es una posibilidad en el fútbol, pero esa situación no tiene ni el mismo peso, ni provoca las mismas sensaciones si se produce por un acierto del rival o si es consecuencia, como lo fue, de un error colectivo de la zaga. El fallo en la marca de Juan tuvo continuidad con un inoportuno resbalón de Hugo Novoa que permitió a Matos controlar el cuero y batir a Juanpa, que nada pudo hacer para evitar el tanto.

Ceuta Vallejo, Diego González, Matos, Carlos Hernández, Anuar, Youness, Zalazar (Bodiger, m. 73), Rubén Díez (Basinga, m. 73), Aisar (Salvi Sánchez, m. 73, Koné (Konrad, m. 30) y Marcos (Obeng, m. 87). 2 - 0 Mirandés Juanpa; Hugo Novoa, Juan Gutiérrez, Martín Pascual, Iker Córdoba (Medrano, m. 74), Pablo Pérez; Barea (Varela, m. 46), Marino (Thiago, m. 67), Bauza; El Jebari (Eto'o, m. 67) y Alberto Marí (Carlos Fernández, m. 67). Goles: 1-0, m. 5: Matos; 2-0, m. 37: Konrad.

Árbitro: El asturiano González Díaz amonestó a los locales a Rubén Díez (m. 20) y Anuar (m. 48); y al rojillo Bauza, (m. 71).

Incidencias: 5.041 espectadores en el Alfonso Murube.

Muy pronto se ponía el partido cuesta arriba pero bueno, quedaba la esperanza de que esa misma circunstancia, con todo un mundo por delante en cuanto a minutos para gestionar el tiempo, posibilitara que el Mirandés reaccionara. Era lo que los seguidores rojillos querían pensar pero lo cierto es que el equipo no mostró la capacidad de dar respuesta a lo que estaba proponiendo, que todo hay que decirlo tampoco era demasiado, el conjunto de José Juan Romero; un Ceuta que con su victoria sobre el Mirandés encadena siete partidos sin perder

Los locales tuvieron incluso que sobreponerse a la lesión de uno de sus principales baluartes, Koné, al filo de la media hora. Hasta que se acomodaron los de Justo empezaron a tener algo más de protagonismo y llegaron incluso a acercarse a la portería de Vallejo, pero sin concretar ningún disparo entre los tres palos. Parecía que se estaban haciendo al partido pero fue un espejismo y en el minuto 37 el sustituto del lesionado, Konrad, aprovechó otro clamoroso error de la zaga, pérdida de balón primero y falta de entendimiento entre los centrales después, para conseguir el segundo gol para los de casa, que desde que marcaran el primero no habían hecho mucho más que aguantar y controlar lo que estaba sucediendo sobre el maltrecho césped (para los dos contendientes por igual) del Alfonso Murube.

El 2-0 puso en evidencia a los rojillos, se vieron todas las costuras de un equipo que no acababa de encontrar la manera de entrar en dinámica y que lo único que quería tras encajar el 2-0 era que llegara el descanso para aclarar las ideas o, quizás cabría decir para encontrarlas porque en el primer tiempo no las tuvo.

Más de lo mismo

Los quince minutos de descanso y, se presupone que de bronca y tiempo para las oportunas correcciones, sirvieron de muy poco. Podría decirse que en la reanudación los seguidores mirandesistas se tuvieron que conformar con ver más de lo mismo, o casi podría argumentarse incluso que con sufrir todavía más. El míster quiso que el equipo se fuera más arriba y sustituyó a Barea por un Varela que no aportó nada.

Se esperaba la reacción rojilla pero no llegó y lo que sí aparecieron fueron las ocasiones para el Ceuta; dos claras acciones de gol para Aisar que ganó en velocidad a la defensa rojilla y se plantó solo ante Juanpa, que evitó el tercero con una espectacular parada a cabezazo de Zalazar tras un córner botado por Rubén Díez.

El Ceuta era el dueño y señor del duelo, estaba poco exigido por un Mirandés inoperante, poco incisivo y sin alma, y sólo tuvo que emplearse un poco más cuando a falta de veinte minutos Fran Justo volvió a menear el árbol e introdujo tres cambios.

Marino, El Jebari, que fue quizás el jugador que más lo intentó aunque sin acierto ni acompañamiento, y Marí, dejaron su puesto a Thiago, Eto'o y Carlos Fernández. El centrocampista fue capaz de filtrar algún balón para habilitar a los delanteros que se acercaron a los dominios de Vallejo y generaron algo de peligro. La ocasión más clara y, de hecho la única acción en la que el Mirandés chutó entre los tres palos llegó en el minuto 78. Carlos cedió a Eto'o que tuvo el gol en sus pies. Hubo un par de aproximaciones más y eso fue lo único bueno de un partido en el que el Mirandés mostró muy poco y decepcionó. Queda mucho por hacer.