El húngaro ha optado por firmar con el Andorra Girona

El Mirandés se despide de Antal y sigue a la espera de Carlos Fernández

El defensa central se unirá a la plantilla del FC Andorra, donde también se encuentra su hermano, el portero Áron Yaakobishvili

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:16

El enésimo giro de guión con el caso Antal Yaakobishvili parece ser el definitivo. El central húngaro del Girona pondría rumbo al Andorra de Ibai ... Gómez, junto a su compañero Jastin García, después de haberlo tenido pie y medio en Miranda hasta en dos ocasiones.

