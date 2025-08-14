El Mirandés se despide de Antal y sigue a la espera de Carlos Fernández

El enésimo giro de guión con el caso Antal Yaakobishvili parece ser el definitivo. El central húngaro del Girona pondría rumbo al Andorra de Ibai ... Gómez, junto a su compañero Jastin García, después de haberlo tenido pie y medio en Miranda hasta en dos ocasiones.

El prometedor defensa de 21 años, de acuerdo a la información publicada por el Diari de Girona, ha elegido vestir la camiseta tricolor en vez de unirse al proyecto de Fran Justo. El caso es que la operación de préstamo con los rojillos se cae por segunda vez cuando parecía estar hecha y después de haber retomado las negociaciones hace escasos días.

En un principio, Onda Rojilla avanzó la semana pasada que el acuerdo con el central húngaro estaba prácticamente cerrado y el objetivo era que llegase en dupla con el extremo Jastin García, sin embargo, la doble negociación con el Girona se cayó de golpe, aún no han trascendido los motivos pero podrían estar ligados a la continuidad de Juan Gutiérrez en la disciplina mirandesista; con lo que el exterior acabó en Andorra y Antal canceló el viaje que tenía programado a Miranda a principios de semana.

Dos días más tarde, el mismo medio anunció que ambos clubes habían retomado la conversación para vestir a Antal de rojinegro, pero finalmente acabará en el Principado. Se desconoce si ha pesado un motivo económico o simplemente se debe a una razón familiar, por la cercanía con su residencia habitual y que su hermano, el portero Áron Yaakobishvili, también es parte de la plantilla del Andorra.

Sea como fuere, Antal no se unirá al Mirandés, que este año está encontrando un duro rival de mercado en la entidad del microestado.

Por otra parte, el conjunto rojillo sigue a la espera de que Carlos Fernández de luz verde a su llegada a Miranda. El acuerdo entre Real Sociedad y Mirandés está prácticamente cerrado y sólo faltaría el ok del jugador. En cualquier caso, de llegar a Anduva, lo haría en propiedad, repartiéndose entre ambas entidades el salario que le queda por percibir en Donosti.