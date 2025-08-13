El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Puede jugar en varias posiciones. Nacional

El Mirandés completa la dupla charrúa con Helguera

El centrocampista se unirá al grupo de inmediato para preparar el estreno liguero en Cádiz

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:51

Era un secreto a voces y, finalmente, se consumó. Como avanzó Onda Rojilla a finales de la pasada semana, el acuerdo de cesión entre Sporting de Braga y Mirandés estaba más que avanzado, sólo faltaban los últimos flecos, y el Thiago Helguera sólo ha tenido que aguardar unas jornadas para reencontrarse con su amigo y nuevo compañero, Gonzalo Petit.

El Club Deportivo Mirandés y el Sporting Clube de Braga han alcanzado un acuerdo para la cesión de Thiago Helguera, que defenderá la elástica rojilla hasta final de temporada. El futbolista uruguayo, con pasado en el Club Nacional de Fútbol, «es un centrocampista con talento y una técnica exquisita. Capaz de jugar algo más retrasado en el centro del campo, como pivote, y también de 8, es un jugador al que le gusta asomarse a área contraria. Formado en Nacional, de su Uruguay natal, la calidad de Thiago Helguera hace que pronto se despierte el interés por él en Europa y, el verano de 2024, el Sporting Clube de Braga decide incorporarlo a sus filas pagando su traspaso».

Habitual en todas las categorías inferiores del combinado nacional de Uruguay, Helguera acumula casi 30 internacionalidades entre el conjunto sub-15, sub-17 y sub-20. Es en este último donde coincidió con Gonzalo Petit, con el que volverá a reencontrarse ahora en el vestuario de Anduva para debutar ambos el fútbol nacional. Se trata de un jugador de jerarquía y se convierte en el decimocuarto futbolista del nuevo proyecto rojillo.

